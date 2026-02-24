Лукашенко: Беларусь и Эстония преодолеют любые сложности и искусственные препятствия

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Эстонии с Днем Независимости. «Сегодня, когда мир столкнулся с множеством серьезных проблем, народам важно осознавать свое место в истории цивилизации и видеть перспективы дальнейшего развития», – говорится в поздравлении. Беларусь в этом смысле всегда был и остается сторонницей конструктивного сотрудничества между странами на принципах доверия, партнерства и взаимного уважения для лучшего будущего потомков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.