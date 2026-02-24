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Лукашенко: Беларусь и Эстония преодолеют любые сложности и искусственные препятствия

24 февраля 2026 05:43
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Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Эстонии с Днем Независимости. «Сегодня, когда мир столкнулся с множеством серьезных проблем, народам важно осознавать свое место в истории цивилизации и видеть перспективы дальнейшего развития», – говорится в поздравлении. Беларусь в этом смысле всегда был и остается сторонницей конструктивного сотрудничества между странами на принципах доверия, партнерства и взаимного уважения для лучшего будущего потомков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь и Эстония преодолеют любые сложности и искусственные препятствия-2

«Уверен, что на пути возобновления экономических и гуманитарных контактов, основываясь на богатых исторических традициях наших государств, мы преодолеем любые сложности и искусственные препятствия, от кого бы они ни исходили – или от внешних советчиков, или от некоторых безответственных политиков», – подчеркнул Президент и пожелал народу Эстонии счастья, мира и благополучия. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Эстония

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