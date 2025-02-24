Прямой эфир

Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днём Независимости

24 февраля 2025 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь придает большое значение сохранению основанных на исторической и культурной близости, многолетней дружбе и взаимном уважении дружественных отношений с Эстонией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно беречь и уважать подаренное нам – нашими предками наследие», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Эстонии с Днем Независимости. К сожалению, на нынешнем этапе искусственно созданные барьеры препятствуют возобновлению взаимного доверия и диалога, отметил Президент.

Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днём Независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, совместными усилиями мы преодолеем все временные ограничения для процветания и благополучия наших государств. Сотрудничать и разговаривать с соседями даже в противоречивое время, стараться решать все мирно – самый правильный путь. Подтверждаю, что Беларусь всегда была и остается сторонницей именно такого подхода.

Александр Лукашенко пожелал всем жителям Эстонии уверенности в сегодняшнем дне, мирного и успешного будущего. 

# Александр Лукашенко # День Независимости # Беларусь-Эстония

Другие новости рубрики

Все новости
Если выборы в Украине будут, кто станет ключевым конкурентом Зеленского? Обсудили эксперты
23 февраля 2025 19:21

Если выборы в Украине будут, кто станет ключевым конкурентом Зеленского? Обсудили эксперты

Суслов: администрация Трампа приняла политическое решение об отстранении Зеленского
23 февраля 2025 19:17

Суслов: администрация Трампа приняла политическое решение об отстранении Зеленского

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Катар
22 февраля 2025 13:34

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Катар