Лукашенко поздравил народ Эстонии с Днём Независимости

Беларусь придает большое значение сохранению основанных на исторической и культурной близости, многолетней дружбе и взаимном уважении дружественных отношений с Эстонией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно беречь и уважать подаренное нам – нашими предками наследие», – говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Эстонии с Днем Независимости. К сожалению, на нынешнем этапе искусственно созданные барьеры препятствуют возобновлению взаимного доверия и диалога, отметил Президент.