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Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском

06 мая 2026 17:03
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К белорусской экономической стратегии на перспективном африканском векторе. Одна из точек опоры в северной части континента, безусловно, Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске состоялось восьмое заседание Белорусско-Египетской торговой комиссии. Делегация из Каира подтвердила заинтересованность в расширении взаимодействия с Беларусью по ряду стратегических направлений.

Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском-2

В сфере промышленности Египет заинтересован в увеличении поставок белорусской техники. Значительный потенциал для сотрудничества видится и в агропромышленном комплексе. Стороны нацелены на реализацию совместных проектов в сфере сельского хозяйства, что позволит не только укрепить продовольственную безопасность обеих стран, но и обменяться передовым опытом. 

Отдельное внимание уделено развитию туризма: для этого прорабатывается вопрос организации прямого авиасообщения между Каиром и Минском, а также разработка новых туристических продуктов, способных повысить привлекательность Египта для белорусов.

Артур Карпович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Интерес взаимный. Беларусь рассматривает Египет как страну для входа на Африканский континент, как представленность белорусской промышленности, как хаб некий. Ждем, что египетская сторона предпримет все усилия, чтобы организовался сюда визит президента Египта. Мы открыты, приглашение соответствующее было направлено, предварительно было подтверждено. Поэтому надеемся, что это будет еще одним импульсом для развития наших развития двусторонних отношений. Завтра должны подписать трехсторонний договор по поставке техники и по поставке сюда фруктов с территории Египта. 

В ближайшие дни в Минске состоится двусторонний бизнес-форум. Ожидается участие десятков компаний, работающих в различных сферах экономики. 

Беларусь и Танзания подписали меморандумы об укреплении сотрудничества.

# Беларусь-Египет # Артур Карпович

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