Лукашенко подтвердил готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом

Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с национальным праздником – Днем Революции. В поздравлении говорится, что эта судьбоносная дата ознаменовала начало эпохи национального суверенитета, общественно-политических преобразований и укрепления роли египетского государства как одного из лидеров арабского мира. Белорусский лидер подчеркнул: совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток дня служит прочной основой двустороннего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.