Лукашенко подтвердил готовность к реализации совместных проектов и наращиванию товарооборота с Египтом

Александр Лукашенко поздравил Президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси с национальным праздником – Днем Революции. В поздравлении говорится, что эта судьбоносная дата ознаменовала начало эпохи национального суверенитета, общественно-политических преобразований и укрепления роли египетского государства как одного из лидеров арабского мира. Белорусский лидер подчеркнул: совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток дня служит прочной основой двустороннего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В торгово-экономическом направлении мы готовы наращивать объемы товарооборота, реализовать проекты по организации в Египте сборки белорусской техники, в том числе сельскохозяйственной, созданию современных зерно- и кормохранилищ. Потенциал для развития партнерства есть и в сферах здравоохранения, науки и технологий, образования», – отметил Александр Лукашенко.

Президент добавил, что будет рад приветствовать коллегу в Минске в любое удобное время для личного обсуждения конкретных мер по дальнейшему расширению белорусско-египетского сотрудничества.