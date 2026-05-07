В Минске пройдет белорусско-египетский бизнес-форум
Усилить экономическое партнерство и расширить кооперацию. В Минске 7 мая пройдет белорусско-египетский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие организовано в рамках визита министра инвестиций и внешней торговли Египта Мохамеда Фарида Салеха. Накануне он принял участие в заседании совместной торговой комиссии.
Беларусь и Египет связывают давние дружественные отношения. На высокий уровень доверия между странами обратил внимание глава государства, принимая в начале апреля верительные грамоты послов. Как тогда подчеркнул Александр Лукашенко: от нового посла Египта ожидают активного содействия в развитии деловых связей и наращивании товарооборота. Для этого есть потенциал и инструменты – в том числе совместная торговая комиссия.
Сегодня в Минске будут работать десятки египетских компаний из разных сфер экономики. После пленарной части форума пройдут расширенные B2B-переговоры – участники обсудят конкретные проекты и условия сотрудничества.
Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском.
Современный Египет остается одним из лидеров Африки. Беларусь подчеркивает исключительный уровень отношений с Каиром и с уважением относится к усилиям египетского руководства по укреплению роли страны в регионе. Наше партнерство развивается по широкому спектру направлений – от промышленности и сельского хозяйства до образования, науки и технологий.
Минск готов углублять кооперацию в сфере продовольственной безопасности, водоочистки, медицины и фармацевтики. Беларусь заинтересована в практической реализации совместных проектов – как для внутреннего рынка Египта, так и для третьих стран.