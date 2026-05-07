В Минске пройдет белорусско-египетский бизнес-форум

Мероприятие организовано в рамках визита министра инвестиций и внешней торговли Египта Мохамеда Фарида Салеха. Накануне он принял участие в заседании совместной торговой комиссии.

Усилить экономическое партнерство и расширить кооперацию. В Минске 7 мая пройдет белорусско-египетский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Египет связывают давние дружественные отношения. На высокий уровень доверия между странами обратил внимание глава государства, принимая в начале апреля верительные грамоты послов. Как тогда подчеркнул Александр Лукашенко: от нового посла Египта ожидают активного содействия в развитии деловых связей и наращивании товарооборота. Для этого есть потенциал и инструменты – в том числе совместная торговая комиссия.

Сегодня в Минске будут работать десятки египетских компаний из разных сфер экономики. После пленарной части форума пройдут расширенные B2B-переговоры – участники обсудят конкретные проекты и условия сотрудничества.