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В Минске пройдет белорусско-египетский бизнес-форум

07 мая 2026 07:07
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Усилить экономическое партнерство и расширить кооперацию. В Минске 7 мая пройдет белорусско-египетский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие организовано в рамках визита министра инвестиций и внешней торговли Египта Мохамеда Фарида Салеха. Накануне он принял участие в заседании совместной торговой комиссии.

В Минске пройдет белорусско-египетский бизнес-форум-2

Беларусь и Египет связывают давние дружественные отношения. На высокий уровень доверия между странами обратил внимание глава государства, принимая в начале апреля верительные грамоты послов. Как тогда подчеркнул Александр Лукашенко: от нового посла Египта ожидают активного содействия в развитии деловых связей и наращивании товарооборота. Для этого есть потенциал и инструменты – в том числе совместная торговая комиссия.

Сегодня в Минске будут работать десятки египетских компаний из разных сфер экономики. После пленарной части форума пройдут расширенные B2B-переговоры – участники обсудят конкретные проекты и условия сотрудничества.

Прорабатывается организация прямого авиарейса между Каиром и Минском.

В Минске пройдет белорусско-египетский бизнес-форум-4

Современный Египет остается одним из лидеров Африки. Беларусь подчеркивает исключительный уровень отношений с Каиром и с уважением относится к усилиям египетского руководства по укреплению роли страны в регионе. Наше партнерство развивается по широкому спектру направлений – от промышленности и сельского хозяйства до образования, науки и технологий.

Минск готов углублять кооперацию в сфере продовольственной безопасности, водоочистки, медицины и фармацевтики. Беларусь заинтересована в практической реализации совместных проектов – как для внутреннего рынка Египта, так и для третьих стран.

# Беларусь-Египет # Международное сотрудничество

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