Беларусь и Египет заключили контракты на $6,5 млн
В Минск приехали бизнесмены из Египта и министр инвестиций и внешней торговли, который заявил, что партнерство Египта и Беларуси откроет новые возможности для наших стран. Совместные проекты и планы обсудили в рамках отдельного форума. Он собрал несколько сотен участников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Минске пройдет белорусско-египетский бизнес-форум.
Елена Малиновская, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
Египетский бизнес откликнулся. Им интересно множество товаров. Приехали по деревообработке, приехали по фарме, по пищевой продукции. Со стороны белорусского бизнеса интерес огромный. Мы зарегистрировали на форуме порядка 100 человек в первую неделю, когда объявили о том, что будем его проводить. Это говорит о том, что интерес сохраняется. И мы будем его развивать.
В результате такого общения заключили контракты на 6,5 миллиона долларов. Было подписано несколько крупных контрактов. Но бизнес-форум – это не чисто протокольное мероприятие. В первую очередь это хорошая возможность найти партнеров и провести переговоры здесь и сейчас.
Многие локальные сделки заключаются в кулуарах и в итоге формируют общий товарооборот. Сейчас он составляет около 110 миллионов долларов. Беларусь поставляет в Египет тракторы и другую технику, молочную продукцию, изделия деревообработки и металлопрокат. К нам едут фрукты, специи и химическая продукция.
Бадави Гомаа Аммар, бизнесмен (Египет):
Мы покупаем у МТЗ и «Белшины», а отправляем из Египта фрукты. Сейчас подписали тройной договор.
Ольга Коршун, СТВ:
Насколько сегодня наша техника, наши тракторы подходят для Египта?
Бадави Гомаа Аммар:
Во-первых, трактор «Беларус» надежный. Наши его очень сильно любят и ценят. Хотя есть разные, как китайцы и другие. Но все равно он пока на первом месте. Он долго служит. Даже 70-х годов старый трактор до сих пор у нас работает.
Али Альнагар, бизнесмен (Египет):
Мы работаем с Беларусью уже около 15 лет, и у нас долгосрочные отношения с белорусскими поставщиками. Мы инвестируем и ежегодно увеличиваем инвестиции в производство фруктов и овощей и экспорт в Беларусь.
А чтобы бизнесу было проще общаться, между Минском и Каиром планируют запустить прямой рейс. Ожидается, что Беларусь может посетить президент Египта. Александр Лукашенко был в этой африканской стране трижды. Последний визит состоялся в феврале 2020 года.