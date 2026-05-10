Беларусь и Египет заключили контракты на $6,5 млн

В Минск приехали бизнесмены из Египта и министр инвестиций и внешней торговли, который заявил, что партнерство Египта и Беларуси откроет новые возможности для наших стран. Совместные проекты и планы обсудили в рамках отдельного форума. Он собрал несколько сотен участников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Минске пройдет белорусско-египетский бизнес-форум.

Елена Малиновская, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Египетский бизнес откликнулся. Им интересно множество товаров. Приехали по деревообработке, приехали по фарме, по пищевой продукции. Со стороны белорусского бизнеса интерес огромный. Мы зарегистрировали на форуме порядка 100 человек в первую неделю, когда объявили о том, что будем его проводить. Это говорит о том, что интерес сохраняется. И мы будем его развивать.

В результате такого общения заключили контракты на 6,5 миллиона долларов. Было подписано несколько крупных контрактов. Но бизнес-форум – это не чисто протокольное мероприятие. В первую очередь это хорошая возможность найти партнеров и провести переговоры здесь и сейчас. Многие локальные сделки заключаются в кулуарах и в итоге формируют общий товарооборот. Сейчас он составляет около 110 миллионов долларов. Беларусь поставляет в Египет тракторы и другую технику, молочную продукцию, изделия деревообработки и металлопрокат. К нам едут фрукты, специи и химическая продукция.

Бадави Гомаа Аммар, бизнесмен (Египет):

Мы покупаем у МТЗ и «Белшины», а отправляем из Египта фрукты. Сейчас подписали тройной договор.

Ольга Коршун, СТВ:

Насколько сегодня наша техника, наши тракторы подходят для Египта? Бадави Гомаа Аммар:

Во-первых, трактор «Беларус» надежный. Наши его очень сильно любят и ценят. Хотя есть разные, как китайцы и другие. Но все равно он пока на первом месте. Он долго служит. Даже 70-х годов старый трактор до сих пор у нас работает.