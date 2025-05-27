Делегация Палаты представителей и деловых кругов Беларуси работает в Каире

Придать новый импульс двусторонним отношениям в различных сферах. Белорусские парламентарии и представители деловых кругов с официальным визитом в Египте. Минск рассматривает Каир как важного партнера в регионе. Взаимное желание развивать контакты укрепляет политическая воля лидеров двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместные проекты в экономике делегация нашей страны обсудила с главой Федерации египетских торговых палат. На встрече в расширенном составе с представителями бизнес-кругов – глава делегации, председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко, пригласил египетских предпринимателей в Минск на международную выставку «Белагро», а также на форум по искусственному интеллекту.

Мероприятия пройдут в первой половине июня. По общему мнению, белорусско-египетское сотрудничество имеет серьезные перспективы. Завершит программу заседание по торговому сотрудничеству, запланировано подписание пакета соглашений.