Прямой эфир

Создание совместного белорусско-египетского производства грузовых автомобилей поддержали в Каире

27 мая 2025 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Создание совместного белорусско-египетского производства грузовых автомобилей поддержали в Каире. Вопрос теперь предстоит детально проработать с участием минских машиностроителей и частных компаний Арабской Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание совместного белорусско-египетского производства грузовых автомобилей поддержали в Каире-2

Об этом договорились председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко и заместитель премьер-министра Египта Камель аль-Вазир. На встрече также шла речь о кооперации в производстве тракторов и поставке универсальных хранилищ для создаваемых в африканской стране зерновых хабов. 

Во время переговоров стороны отметили, что благодаря взаимной поддержке и интенсивным контактам страны достигли высоких результатов в развитии сотрудничества. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Египет

Другие новости рубрики

Все новости
Тищенко: мы настроены, чтобы конфликт в Украине завершился в самые короткие сроки
27 мая 2025 13:36

Тищенко: мы настроены, чтобы конфликт в Украине завершился в самые короткие сроки

МИД России отметил вклад Минска в обмене военнопленными с Украиной
27 мая 2025 13:35

МИД России отметил вклад Минска в обмене военнопленными с Украиной

Обмен военнопленными интересен Зеленскому только из-за получения нового расходного материала – Манойло
27 мая 2025 13:32

Обмен военнопленными интересен Зеленскому только из-за получения нового расходного материала – Манойло