Создание совместного белорусско-египетского производства грузовых автомобилей поддержали в Каире. Вопрос теперь предстоит детально проработать с участием минских машиностроителей и частных компаний Арабской Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом договорились председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко и заместитель премьер-министра Египта Камель аль-Вазир. На встрече также шла речь о кооперации в производстве тракторов и поставке универсальных хранилищ для создаваемых в африканской стране зерновых хабов.

Во время переговоров стороны отметили, что благодаря взаимной поддержке и интенсивным контактам страны достигли высоких результатов в развитии сотрудничества.