Прямой эфир

Новости по тегу #Авария

Четыре пенсионера пострадали в ДТП на пр. Победителей
10 октября 2026 09:25

Четыре пенсионера пострадали в ДТП на пр. Победителей

Выезд на встречку в Стародорожском районе закончился смертельным ДТП
09 октября 2026 08:09

Выезд на встречку в Стародорожском районе закончился смертельным ДТП

Смертельное ДТП под Минском: мотоциклист столкнулся с диким животным
08 октября 2026 06:49

Смертельное ДТП под Минском: мотоциклист столкнулся с диким животным

ДТП произошло в Миорском районе – пострадали водители
05 октября 2026 14:33

ДТП произошло в Миорском районе – пострадали водители

Смертельная авария произошла в Шумилинском районе
04 октября 2026 18:40

Смертельная авария произошла в Шумилинском районе

На ул. Веры Хоружей столкнулись два авто – пострадавших нет
02 октября 2026 14:55

На ул. Веры Хоружей столкнулись два авто – пострадавших нет

Смертельное ДТП в Минске: мужчина потерял управление и врезался в мачту
30 сентября 2026 11:50

Смертельное ДТП в Минске: мужчина потерял управление и врезался в мачту

На перекрестке пр. Машерова и Победителей столкнулись две легковушки
20 сентября 2026 17:29

На перекрестке пр. Машерова и Победителей столкнулись две легковушки

В Белыничском районе столкнулись три авто – двое пострадавших в больнице
18 сентября 2026 18:19

В Белыничском районе столкнулись три авто – двое пострадавших в больнице

ДТП на пр. Независимости: легковушку отбросило на стену подземного перехода
17 сентября 2026 14:18

ДТП на пр. Независимости: легковушку отбросило на стену подземного перехода

На внутреннем кольце МКАД в результате ДТП вспыхнул автомобиль
08 сентября 2026 17:35

На внутреннем кольце МКАД в результате ДТП вспыхнул автомобиль

В Ляховичах произошло ДТП – пешеход госпитализирован
08 сентября 2026 17:10

В Ляховичах произошло ДТП – пешеход госпитализирован