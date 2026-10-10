Новости по тегу #Авария

Вблизи здания №20 79-летний водитель «Hyundai» совершил наезд на стоящие «Kia» и «Belgee». По предварительной информации, мужчина отвлекся от управления.
За рулем грузовика находился 42-летний водитель.
В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
Инцидент произошел 5 октября утром на трассе Р-14, соединяющей Полоцк, Миоры и Браслав.
Причиной ДТП стал рискованный маневр.
В столкновении сошлись машины марок «BMW» и «BYD»: после удара оба транспортных средства оказались за пределами проезжей части.
Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось – он скончался на месте происшествия.
Виновником аварии мог стать 88‑летний водитель «Toyota»: при выполнении левого поворота он не учел движение встречного транспорта и не предоставил ему преимущество.
По предварительной информации, 29‑летняя женщина, управлявшая автомобилем «KIA», совершила попутное столкновение с «Peugeot».
Водитель «BMW», совершая перестроение, не удостоверился в безопасности манёвра и врезался в попутный «Volkswagen».
Водителя «Fiat» оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предстоит пройти обследование.
В момент аварии пенсионер пересекал проезжую часть, не пользуясь пешеходным переходом.
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