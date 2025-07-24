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В Германии столкнулись два судна – произошла крупная утечка топлива

24 июля 2025 07:31
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ЧП в Германии. В одном из портов столкнулись судна. В результате произошла крупная утечка топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии столкнулись два судна – произошла крупная утечка топлива-2

Участниками аварии стали судно из Нидерландов, обслуживающее энергетические платформы, и 69-метровый немецкий танкер. В результате столкновения на одном из них образовались повреждения, через которые в воду попало около шести тысяч литров мазута. Никто из участников экипажей не пострадал.

# Германия # Авария

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