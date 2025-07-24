В Германии столкнулись два судна – произошла крупная утечка топлива

ЧП в Германии. В одном из портов столкнулись судна. В результате произошла крупная утечка топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками аварии стали судно из Нидерландов, обслуживающее энергетические платформы, и 69-метровый немецкий танкер. В результате столкновения на одном из них образовались повреждения, через которые в воду попало около шести тысяч литров мазута. Никто из участников экипажей не пострадал.