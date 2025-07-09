В Следственном комитете рассказали об обстоятельствах ДТП в Воложине с гибелью человека

Как рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области, работа с материалами уголовного дела, включая записи с видеорегистраторов попутных автомобилей, позволила восстановить полную картину произошедшего. Теперь доподлинно известно, как именно погиб водитель мопеда.

Безрассудный обгон стал причиной гибели человека. Установлены обстоятельства ДТП, которое случилось весной в Воложине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:

Установлено, что молодой водитель, имеющий стаж вождения не более 4 месяцев, совершал обгон в запрещенном месте, пересекая сплошную линию разметки. Экспертиза показала, что его скорость в момент столкновения составляла свыше 100 км в час при допустимых 60. Следователи выяснили, что водитель легковушки, двигаясь с допустимой скоростью, имел техническую возможность избежать столкновения даже при ограниченной обзорности, вызванной закруглением дороги. В ходе следствия 18-летний водитель признал свою вину в полном объеме. Действия молодого человека квалифицированы по ч.2 ст.317. Это нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в прокуратуру и в дальнейшем будут направлены в суд.