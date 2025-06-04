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Смертельное ДТП в Мексике – 11 человек погибли при аварии с автобусом

04 июня 2025 09:30
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11 человек, в том числе двое детей погибли в крупном ДТП на севере Мексики. Там перевернулся автобус с туристами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смертельное ДТП в Мексике – 11 человек погибли при аварии с автобусом-2

В аварии пострадали как минимум 22 человека. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в ближайшие больницы на вертолетах. Всего в момент ЧП в салоне находились 35 человек. Для ликвидации последствий происшествия кроме спасателей были привлечены подразделения национальной гвардии. Полиция выясняет причины ДТП. По основной версии, водитель автобуса превысил скорость и не справился с управлением. 

# Авария # Авария автобуса # Авария в Мексике

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