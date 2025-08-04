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В Ленобласти автобус с туристами столкнулся с грузовым составом – главное

04 августа 2025 08:37
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В Ленобласти автобус с туристами столкнулся с грузовым составом – главное-0

В Лодейнопольском районе Ленинградской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовым поездом. Об этом пишет ТАСС.

Авария случилась утром на переезде между железнодорожными станциями Лодейное Поле и Олонец, когда перед приближающимся поездом автобус выехал на рельсы.

Машинист пытался затормозить, но не смог сделать это вовремя.

В салоне автобуса, по информации ГУ МВД РФ, находились 37 человек, в том числе двое детей, они не пострадали.

По последним сведениям, один человек погиб и 16 получили травмы, семеро из них находятся в тяжелом состоянии. 

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое расследуют транспортная прокуратура и следственные органы.

Фото: pixabay

# Авария

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