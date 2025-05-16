В Польше погибли пять человек при столкновении микроавтобуса с грузовиком

Пять человек погибли в результате ДТП на востоке Польши. Там фургон на полной скорости врезался в припаркованный грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пять человек погибли в результате ДТП на востоке Польши. Там фургон на полной скорости врезался в припаркованный грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось при помощи специальных инструментов доставать зажатых в салоне людей. В момент ЧП там находились 8 человек. Трое пострадавших были вертолетом доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.