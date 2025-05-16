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В Польше погибли пять человек при столкновении микроавтобуса с грузовиком

16 мая 2025 08:00
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Пять человек погибли в результате ДТП на востоке Польши. Там фургон на полной скорости врезался в припаркованный грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше погибли пять человек при столкновении микроавтобуса с грузовиком-2

Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось при помощи специальных инструментов доставать зажатых в салоне людей. В момент ЧП там находились 8 человек. Трое пострадавших были вертолетом доставлены в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

# Авария # Авария автобуса # Польша

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