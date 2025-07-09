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В Индии автомобильный мост рухнул в реку – по меньшей мере погибли 10 человек

09 июля 2025 10:34
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Чрезвычайное происшествие в Индии. Автомобильный мост рухнул в реку в штате Гуджарат. Вместе с обломками конструкции в воду с высоты упали несколько авто. В результате трагедии погибли по меньшей мере 10 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии автомобильный мост рухнул в реку – по меньшей мере погибли 10 человек-2

На месте ЧП развернулась поисково-спасательная операция. Сюда стянуты пожарные, местная полиция, медики. Прибыли и представители администрации округа. На помощь поспешили и очевидцы. Люди помогают вытаскивать из воды пострадавших. Спасены шесть человек. Их уже отправили в больницу. 

В Индии автомобильный мост рухнул в реку – по меньшей мере погибли 10 человек-4

Анил Дхамелия, окружной инспектор города Вадодара (Индия):
Согласно полученным данным, при обрушении моста в воду упали два грузовика, один пикап, один экомобиль и авторикша. Две машины висели на краю моста. Мы немедленно спасли людей. Еще нескольким, находившимся на мотоциклах, удалось спастись.

Власти оцепили территорию, чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи, и приступили к расследованию причин обрушения. Автомобильное сообщение между Анандом и Вадодарой оказалось прервано.

# Авария # Индия

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