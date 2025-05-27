В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу болельщиков – около 50 пострадавших

Чрезвычайное происшествие в Британии. В Ливерпуле машина на полной скорости въехала в толпу болельщиков. Пострадали почти 50 человек, среди которых двое детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чрезвычайное происшествие в Британии. В Ливерпуле машина на полной скорости въехала в толпу болельщиков. Пострадали почти 50 человек, среди которых двое детей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все случилось, когда несколько сотен тысяч людей собрались, чтобы принять участие в параде по поводу победы одноименного с городом футбольного клуба в английской премьер-лиге. Разъяренные фанаты пытались вытащить водителя из авто и устроить самосуд, но были остановлены полицией.
Виновником происшествия оказался 53-летний местный житель. Он задержан до полного выяснения всех обстоятельств ЧП. В полиции считают все произошедшее несчастным случаем.
Дженни Симс, помощник главного констебля полиции Мерсисайда (Великобритания):
Я могу вам сказать, что мы считаем это единичным инцидентом, и в настоящее время мы не ищем других подозреваемых в связи с ним. Этот случай не рассматривается как терроризм.
Власти призвали британцев не делать скоропалительных выводов после этого инцидента и не совершать никаких необдуманных поступков, которые могут иметь серьезные последствия. Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил сочувствие пострадавшим и назвал инцидент ужасающим.