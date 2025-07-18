В результате аварии школьного автобуса погиб ребёнок

Один ребенок погиб, еще более 20 пострадали в результате аварии со школьным автобусом в Великобритании. По невыясненным пока причинам на полной скорости он вылетел с дороги и перевернулся, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия прибыли полиция, спасатели и 20 машин скорой помощи. Двух раненых в тяжелом состоянии доставили в больницы на вертолетах. По данным властей, всего в момент ЧП в салоне находились около 7–10 человек, большинство из которых дети. Полиция начала расследование всех обстоятельств происшествия.

Марк Эджингтон, главный суперинтендент полиции Сомерсета (Великобритания):

Будет проведено расследование причин этого инцидента, и мы просим всех свидетелей позвонить нам в полицию. Мы просим людей воздержаться от домыслов относительно обстоятельств происшествия в данный момент из уважения к семьям, персоналу и водителю, которые и так серьезно пострадали от этого столкновения.

Пока рассматривается две версии причин аварии. Возможно, она произошла из-за технической неисправности автобуса, либо водитель не справился с управлением.