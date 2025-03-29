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В Беларуси работают 12 оздоровительных центров для детей из регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС

29 марта 2025 07:52
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С момента трагедии на Чернобыльской АЭС прошло почти четыре десятилетия, но и сегодня последствия одной из крупнейших техногенных катастроф в истории не устранены до конца. Человеческий ущерб – это два миллиона пострадавших жителей или одна четвертая часть населения. Наиболее восприимчивы к воздействию – дети. Они нуждаются в особой заботе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси работают 12 оздоровительных центров для детей из регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС-2

Ее оказывают реабилитационно-оздоровительные центры по всей стране. Их начали строить в конце прошлого века, когда еще Верховным Советом СССР была утверждена государственная программа неотложных мер по ликвидации последствий трагедии. Сегодня в Беларуси работают 12 реабилитационно-оздоровительных центров. Один из крупнейших в республике находится на Лепельщине. Ежегодно здесь оздоравливаются более семи тысяч ребят из регионов, пострадавших от аварии.

В Беларуси работают 12 оздоровительных центров для детей из регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС-4

Ольга Луговская, начальник департамента Госатомнадзора:
Это не только санаторно-курортное лечение, оздоровление детей и медицинские аспекты, это и педагогика, воспитание и досуг детей. Это формирование полноценной комплексной личности. Все начинается с детства. Поэтому очень важный вопрос, чтобы эта система продолжала жить и развиваться. 

Большое внимание в Беларуси уделяется и восстановлению пострадавших земель. За весь постчернобыльский период страна вложила в реабилитацию и возрождение территорий значительный объем средств. На начальных этапах на эти цели ежегодно выделялось до 22 % республиканского бюджета. Сейчас финансирование осуществляется в рамках государственной программы.

# Авария на Чернобыльской АЭС # Авария # Дети # Здоровье # Здравоохранение Беларуси

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