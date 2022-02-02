«Эта интеграция набирает обороты». Чего достигла Евразийская экономическая комиссия за 10 лет работы?

Развитие интеграции, привлечение инвестиций и продовольственная безопасность. 10 лет назад начала свою работу Евразийская экономическая комиссия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный управляющий орган ЕАЭС был создан решением президентов Беларуси, Казахстана и России и стал инициатором многих важных решений для стран – участниц интеграции. За 10 лет ЕЭК добилась роста влияния Евразийского союза на мировых рынках, обеспечила углубление интеграции, а также новые права для граждан ЕАЭС.

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии:

Мы приняли несколько тысяч решений, счет уже идет к 10 тысячам. Практически все решения принимаются консенсусом, и чудо, можно сказать, состоялось. Дезинтеграция постсоветского пространства сменилась интеграцией. Эта интеграция набирает обороты.

Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:

Благодаря созданию нашего союза и работе специалистов мы стали ближе, достигли серьезных показателей в развитии торговли, сближении нашего регулирования, наших народов, бизнеса. Надеюсь, что те основы, которые заложены за это десятилетие, действительно будут потом описаны и в учебниках, и самое главное, что они дадут фундамент для дальнейшего роста, развития и процветания.