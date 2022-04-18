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«Бизнес понимает, что союз – это уже данность». В ЕАЭС принята дорожная карта по повышению устойчивости экономик стран союза

18 апреля 2022 15:32
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За счет обнуления пошлин в ЕАЭС бизнес в условиях санкций сэкономит почти 200 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бизнес понимает, что союз – это уже данность». В ЕАЭС принята дорожная карта по повышению устойчивости экономик стран союза-1

В ЕАЭС принята дорожная карта по повышению устойчивости экономик стран союза. В соответствии с ней Совет ЕЭК уже принял три пакета мер. Таможенные пошлины обнулили по почти 1 500 позиций. В том числе фармацевтическая продукция, товары, необходимые для использования в текстильной отрасли, семена, удобрения, электрическое оборудование, отдельные виды бумаги и картона. Это позволит бизнесу сэкономить большой объем средств и тем самым компенсировать свои потери.

«Бизнес понимает, что союз – это уже данность». В ЕАЭС принята дорожная карта по повышению устойчивости экономик стран союза-4

Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:
Бизнес понимает, что союз это уже данность, это реальное отсутствие таможенных границ. Посмотрите на возможности, которые открываются. Нам надо добиваться лучших условий торговли на внешних рынках. То, чем мы непосредственно занимаемся: устраняем пошлины, устраняем тарифные барьеры, облегчаем сертификацию, и все другие нюансы, чтобы товар на внешних рынках был в лучших условиях.

19 апреля Коллегия ЕЭК примет очередной пакет решений, которые позволят эффективно противодействовать санкционному давлению.

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# ЕАЭС # Экономика # Андрей Слепнев # Наталья Надольская # Фотофакт

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