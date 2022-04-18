«Бизнес понимает, что союз – это уже данность». В ЕАЭС принята дорожная карта по повышению устойчивости экономик стран союза

За счет обнуления пошлин в ЕАЭС бизнес в условиях санкций сэкономит почти 200 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За счет обнуления пошлин в ЕАЭС бизнес в условиях санкций сэкономит почти 200 миллиардов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ЕАЭС принята дорожная карта по повышению устойчивости экономик стран союза. В соответствии с ней Совет ЕЭК уже принял три пакета мер. Таможенные пошлины обнулили по почти 1 500 позиций. В том числе фармацевтическая продукция, товары, необходимые для использования в текстильной отрасли, семена, удобрения, электрическое оборудование, отдельные виды бумаги и картона. Это позволит бизнесу сэкономить большой объем средств и тем самым компенсировать свои потери.
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:
Бизнес понимает, что союз – это уже данность, это реальное отсутствие таможенных границ. Посмотрите на возможности, которые открываются. Нам надо добиваться лучших условий торговли на внешних рынках. То, чем мы непосредственно занимаемся: устраняем пошлины, устраняем тарифные барьеры, облегчаем сертификацию, и все другие нюансы, чтобы товар на внешних рынках был в лучших условиях.
19 апреля Коллегия ЕЭК примет очередной пакет решений, которые позволят эффективно противодействовать санкционному давлению.
Другие новости экономики за 18 апреля читайте далее.