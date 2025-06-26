Форум ЕАЭС захватывает международное внимание! Какие страны проявляют интерес к Союзу?

Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и Саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союз приносит выгоду каждому отдельному участнику. Это ощутили как госпредприятия, так и бизнес. Темпы экономического роста в интеграционном объединении существенно превосходят среднемировые показатели, выросли и объемы взаимной торговли, которые составляют уже порядка 100 миллиардов долларов, более 90 % расчетов производится в национальных валютах. Вместе с тем следует разработать пакет мер и инициатив, чтобы не потерять достигнутой динамики. Определить приоритетные сферы. Одна из важнейших задач для ЕАЭС – общее кооперационное пространство во всех отраслях, чему будет способствовать уже запущенный механизм финансирования совместных кооперационных проектов.

Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

Мы сегодня много говорили с утра и с журналистами, и во всех сессиях о приоритетных направлениях развития промышленности и агропромышленного комплекса с учетом именно белорусского богатого опыта. В серии промышленности можем хвастаться успешным запуском механизма по промокооперации, об этом уже много говорилось. Спустя год запуска механизма у нас одобрено два кооперационных проекта с участием белорусских предприятий – «Гидропресс» на территории Казахстана по сельхозмашиностроению и предприятие по части железнодорожного машиностроения. У нас рассматриваются порядка пяти проектных предложений снова с участием белорусских предприятий. То есть сейчас, спустя год с запуска механизма, можем констатировать, что самыми активными участниками механизма являются именно белорусские предприятия.

Растет международный интерес к ЕАЭС. Готова к расширению сотрудничества с ЕАЭС Монголия, Объединенные Арабские Эмираты планируют наращивать товарооборот.