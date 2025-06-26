Форум ЕАЭС захватывает международное внимание! Какие страны проявляют интерес к Союзу?
Минск в эти дни стал центром большой политики. К мероприятиям, которые принимает белорусская столица, приковано внимание международного сообщества. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и Саммите лидеров ЕАЭС в нашу страну съезжаются главы ряда государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Союз приносит выгоду каждому отдельному участнику. Это ощутили как госпредприятия, так и бизнес. Темпы экономического роста в интеграционном объединении существенно превосходят среднемировые показатели, выросли и объемы взаимной торговли, которые составляют уже порядка 100 миллиардов долларов, более 90 % расчетов производится в национальных валютах.
Вместе с тем следует разработать пакет мер и инициатив, чтобы не потерять достигнутой динамики. Определить приоритетные сферы. Одна из важнейших задач для ЕАЭС – общее кооперационное пространство во всех отраслях, чему будет способствовать уже запущенный механизм финансирования совместных кооперационных проектов.
Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:
Мы сегодня много говорили с утра и с журналистами, и во всех сессиях о приоритетных направлениях развития промышленности и агропромышленного комплекса с учетом именно белорусского богатого опыта. В серии промышленности можем хвастаться успешным запуском механизма по промокооперации, об этом уже много говорилось. Спустя год запуска механизма у нас одобрено два кооперационных проекта с участием белорусских предприятий – «Гидропресс» на территории Казахстана по сельхозмашиностроению и предприятие по части железнодорожного машиностроения. У нас рассматриваются порядка пяти проектных предложений снова с участием белорусских предприятий. То есть сейчас, спустя год с запуска механизма, можем констатировать, что самыми активными участниками механизма являются именно белорусские предприятия.
Растет международный интерес к ЕАЭС. Готова к расширению сотрудничества с ЕАЭС Монголия, Объединенные Арабские Эмираты планируют наращивать товарооборот.
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:
Мы рассчитываем существенный рост по торговым позициям. Они охватывают и широкий перечень сельхозпродукции, таких как молочная продукция, злаки, мясная продукция. Что касается арабских стран, сейчас у нас активно развивается халяльное направление по птице, по мясу баранины, кондитерская продукция, масла. По промышленной продукции, конечно, дело касается металлов, сельхозтехники. Здесь, кстати, отметил бы сильную позицию белорусской стороны, но и России, безусловно. Пластик, полимеры, продукция лесопромышленного комплекса, различного рода оборудование – энергетическое оборудование, механическое. В общем, огромная номенклатура. Важно, что Монголия, пускай небольшая экономика, но она очень важна с точки зрения того, что это важный партнер нашего коридора с Китаем. Здесь это больше, чем чисто монгольский рынок. Это и те проекты, которые будут в энергетике…
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