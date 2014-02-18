В рамках заседания Евразийской экономической комиссии высокие гости поздравили наших спортсменов с медалями

Новости Беларуси. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии проходит в эти минуты в Минске. На повестке — ход работы над проектом Договора о союзе. Плюс к этому — обсуждение вопросов по основным интеграционным направлениям... И все-таки главная тема дня далека от глобальной экономики, но от этого не теряет своей значимости.

Белорусские олимпийцы. Уже пять золотых медалей, три из них принесла Герой Беларуси Дарья Домрачева. В кулуарах высокие гости не скрывают эмоций и делятся впечатлениями о высокой победе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альберт Рау, первый заместитель министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан:

Мы из Казахстана. На самом деле искренне радовались этим победам. И, прямо скажем, переживали. Когда вчера узнали, что уже третье звание чемпиона ваша биатлонистка получила - искренне поздравляем.

Ирина Кангро, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Мы очень гордимся нашими олимпийцами. Они действительно великие молодцы. Это гордость для всей страны, это гордость для всех нас. Дарья - просто супер-умница!

Иван Демидович, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

То, что присвоил президент звание «Героя», это, безусловно, очень правильно. Такие люди должны быть всегда как пример в нашем обществе. Все гордимся этим.

Нурматбек Мамбеталиев, член Евразийской экономической комиссии (Россия):

Наблюдали за этой великолепной победой, то есть белорусского спорта. То, что трехкратным чемпионом становится Дарья - это бывает раз в истории. Помимо этого желаю ей дальнейшей победы в эстафете.

Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии (Россия):

Такой беспрецедентный случай - три медали один человек, плюс еще в лыжной акробатике - всего пять медалей. Конечно, мы в России смотрим с таким глубоким чувством радости за нашего партнера и соседа.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Авторитет Беларуси моментально возрастает благодаря достижениям наших спортсменов. Вчера мы отслеживали не только, как реагируют в Республике Беларусь. Видели комментарии и в иностранной прессе. Все кричали «Даша!», удивлялись тому, что свершил Антон.

Тимур Жаксылыков, вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан:

Мы очень рады за успех белорусского спорта. Я вчера еще сказал, что Беларусь просто сверхдержава в зимних видах спорта. Наряду с Германией, Россией иметь по пять золотых медалей - это супер!

Российские СМИ присвоили Дарье Домрачевой титул «королевы Сочи». Именно так характеризовали трехкратную олимпийскую чемпионку из Беларуси комментаторы большинства российских телеканалов и именно такими заголовками сопровождаются публикации о ней в СМИ. Преимущество Даши было очевидно на первых же километрах. И нашей «ракете» не было равных. Это был поистине настоящий триумф!