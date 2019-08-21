«Знаковое для страны». Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром

Новости Беларуси. Дополнительные финансовые инструменты поддержки для белорусских предприятий. Беларусбанк и российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот шаг значительно упростит реализацию совместных проектов с участием российских компаний на территории Беларуси. Перспективные инициативы получат страховую и финансовую поддержку. Между тем ряд совместных проектов уже осуществляется. Среди них масштабная реконструкция Минской ТЭЦ-3.

Виктор Ананич, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

За те годы, которые Беларусбанк сотрудничает с группой именно Экспортного центра, в Республику Беларусь привлечено более 110 миллионов (долларов США – прим. ред.) инвестиций. Сегодняшнее подписание рамочного соглашения, на сотрудничество направленное для приоритетных проектов, тоже является для нас знаковым, знаковым для страны, потому что оно позволит улучшить условия привлечения ресурсов в сферы экономики, такие как энергетика, машиностроение, транспорт и другие.

Российский экспортный центр поступательно наращивает объем экспорта в нашу страну. В 2018 году он составил 1 миллиард 300 миллионов долларов. Главная цель соглашения – сделать поддержку клиентов еще проще и функциональнее.

Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр»:

Благодаря нашим интеграционным процессам в Союзном государстве и Евразийского союза, конечно, сформирован абсолютно конкурентоспособный прекрасный режим торговли между Россией и Беларусью. Который, конечно, лучший из тех режимов, которые имеет Россия со своими партнерами, и открывает возможность для широкого вовлечения малого и среднего бизнеса. Мы сейчас видим, что именно российско-белорусский малый и средний бизнес наиболее активен во взаимной торговле. Поэтому решения такие именно для них – это и торговое финансирование, упрощение процедур, цифровизация.