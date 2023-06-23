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Игорь Петришенко представит Минск на заседании Совета ЕЭК

23 июня 2023 06:54
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Заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран пятерки состоится сегодня, 23 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко представит Минск на заседании Совета ЕЭК-1

В повестку дня включили обсуждение проекта об общих рынках нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, об изменениях договора в части взимания косвенных налогов и о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Торговля союза с третьими странами меняется.

Игорь Петришенко представит Минск на заседании Совета ЕЭК-4

Андрей Слепнев, министр по торговле ЕЭК:
По прошлому году мы вышли на очередной рекорд взаимной торговли – 83,4 миллиарда долларов. У нас рост к 2021 году 14,6 % – это серьезные цифры, как я сказал, уже рекорд. У нас существенно выросла торговля продовольствием – на 34 % в союзе. Изменилась определенным образом структура по ряду потребительских товаров. В целом, оценивая тенденции понятным и естественным образом, понятно, что бизнес использует возможности союза, чтобы реагировать на внешние риски, которые очевидны и всем известны. Мы считаем, что союз показывает, что он устойчив.

Вице-премьеры обсудят также некоторые вопросы взаимного признания банковских гарантий при осуществлении государственных закупок в странах объединения. Минск на мероприятии представляет Игорь Петришенко.

# ЕАЭС # общество # Андрей Слепнев # Игорь Петришенко # Фотофакт

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