Министр по торговле ЕЭК рассказал, к чему стремятся страны союза

Алматы на два дня стал центром объединения интересов стран участниц ЕАЭС. Южная столица Казахстана принимает Евразийский межправительственный совет. Заседание проходит под председательством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алматы на два дня стал центром объединения интересов стран участниц ЕАЭС. Южная столица Казахстана принимает Евразийский межправительственный совет. Заседание проходит под председательством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Странам ЕАЭС необходимо оперативно выстраивать торговые альянсы с ключевыми партнерами. Еще одно важное направление – электронная торговля в рамках союза. Необходимое ближайшее время завершить работу над соответствующим соглашением.
Головченко: мы приложим дополнительные усилия в направлении цифровой трансформации экономики. Подробнее.
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:
При нынешних технологиях хороший, свободный, удобный режим электронной торговли напрямую связан с участием малых средних предприятий в интеграции, в реальном участии. И вот такая ситуация, когда может быть производитель в одной стране, площадка – в другой стране, покупатели – в третьей стране, и все работают свободно, не замечая границ. Конечно, это то, к чему мы стремимся и работаем в этом направлении.
Беларусь поддерживает инициативу о проведении дней ЕАЭС в штаб-квартире ООН в Женеве в рамках регионального форума ООН по устойчивому развитию в апреле этого года. Ведь нам есть чем поделиться с мировым сообществом – отметил глава Белорусского правительства на заседании.
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