Министр по торговле ЕЭК рассказал, к чему стремятся страны союза

Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:

При нынешних технологиях хороший, свободный, удобный режим электронной торговли напрямую связан с участием малых средних предприятий в интеграции, в реальном участии. И вот такая ситуация, когда может быть производитель в одной стране, площадка – в другой стране, покупатели – в третьей стране, и все работают свободно, не замечая границ. Конечно, это то, к чему мы стремимся и работаем в этом направлении.

Беларусь поддерживает инициативу о проведении дней ЕАЭС в штаб-квартире ООН в Женеве в рамках регионального форума ООН по устойчивому развитию в апреле этого года. Ведь нам есть чем поделиться с мировым сообществом – отметил глава Белорусского правительства на заседании.