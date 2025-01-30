Прямой эфир

Министр по торговле ЕЭК рассказал, к чему стремятся страны союза

30 января 2025 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алматы на два дня стал центром объединения интересов стран участниц ЕАЭС. Южная столица Казахстана принимает Евразийский межправительственный совет. Заседание проходит под председательством Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр по торговле ЕЭК рассказал, к чему стремятся страны союза-2

Странам ЕАЭС необходимо оперативно выстраивать торговые альянсы с ключевыми партнерами. Еще одно важное направление – электронная торговля в рамках союза. Необходимое ближайшее время завершить работу над соответствующим соглашением.

Головченко: мы приложим дополнительные усилия в направлении цифровой трансформации экономики. Подробнее.

Министр по торговле ЕЭК рассказал, к чему стремятся страны союза-4

Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии: 
При нынешних технологиях хороший, свободный, удобный режим электронной торговли напрямую связан с участием малых средних предприятий в интеграции, в реальном участии. И вот такая ситуация, когда может быть производитель в одной стране, площадка – в другой стране, покупатели – в третьей стране, и все работают свободно, не замечая границ. Конечно, это то, к чему мы стремимся и работаем в этом направлении.

Беларусь поддерживает инициативу о проведении дней ЕАЭС в штаб-квартире ООН в Женеве в рамках регионального форума ООН по устойчивому развитию в апреле этого года. Ведь нам есть чем поделиться с мировым сообществом – отметил глава Белорусского правительства на заседании.

Подробности в видео.

# Андрей Слепнев # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Головченко: мы приложим дополнительные усилия в направлении цифровой трансформации экономики
30 января 2025 18:02

Головченко: мы приложим дополнительные усилия в направлении цифровой трансформации экономики

Белорусские парламентарии планируют принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
30 января 2025 18:01

Белорусские парламентарии планируют принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

МИД Литвы снова порекомендовал своим гражданам не ездить в Беларусь
30 января 2025 17:40

МИД Литвы снова порекомендовал своим гражданам не ездить в Беларусь