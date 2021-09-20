Андрей Слепнёв о внешнеторговых связях Беларуси: «У нас большие возможности на африканском рынке»

Новости Беларуси. От вопросов климата до поддержки электротранспорта и новые торговые ракурсы. В правительстве 20 сентября эти темы обсудили заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и Андрей Слепнев, профильный министр, курирующий в ЕАЭК внешнеторговый блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было отмечено, наблюдается существенный рост торговли как внутри союза, так и с третьими странами. Эти цифры превышают 30 %. Уже сегодня взят курс на новые направления. В частности, реализуется проект «Евразийский агроэкспресс». Он поставит продовольствие с рынка ЕАЭС в Китай и Узбекистан.

Андрей Слепнев, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии:

Переговоры, которые мы ведем с Египтом, в высокой степени готовности. У нас большие возможности на африканском рынке, не только на рынке самого Египта. Мы сейчас активно ведем работу уже по переходу на полноформатные отношения с Ираном. Совсем недавно состоявшиеся обсуждения в рамках Шанхайской организации сотрудничества – достигнуты договоренности. Сейчас, конечно, должны получить полноценное подкрепление в плане торгового режима. Кроме того, отдельная тема – это наши отношения с крупнейшим торговым партнером – Китаем.