Игорь Петришенко высказался о санкционном давлении на Беларусь: «Мы градировали на три группы вопросы»

Новости Беларуси. От вопросов климата до поддержки электротранспорта и новые торговые ракурсы. В правительстве 20 сентября обсудили заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и Андрей Слепнев, профильный министр, курирующий в ЕАЭК внешнеторговый блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как было отмечено, наблюдается существенный рост торговли как внутри союза, так и с третьими странами. Эти цифры превышают 30 %. Уже сегодня взят курс на новые направления. В частности, реализуется проект «Евразийский агроэкспресс». Он поставит продовольствие с рынка ЕАЭС в Китай и Узбекистан.
Важно сегодня защитить собственные экономические интересы, речь идет о санкционном давлении и выработке совместного ответа.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наши ответные меры, которые мы можем применить в случае санкционного давления на одно из государств-членов Евразийского союза, – мы с соответствующими инициативами выступили в рамках и Высшего Евразийского экономического совета. Глава государства предложил поручить, провести соответствующую работу Коллегии вместе с государствами. Эта тема звучала и на уровне глав правительств, и есть соответствующее поручение. Сегодня мы проанализируем тот набор инструментария, который мы можем применять.
Пока предварительно мы градировали на три группы вопросы. Первая группа – это с учетом существующей нормативно-правовой базы Евразийского союза, что мы можем согласованно применять. Второе – то, что касается определенных политико-экономических форм ответных наших действий. Ну и, соответственно, тот набор мер, которые мы можем применить, реализовать путем внесения изменений и корректировкой соответствующей нашей нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза.
На встрече обсуждали вопросы электромобилестроения и поставок электротранспорта на рынки стран союза, а также поддержки завода БелАЗ в части обнуления ставок пошлин для ввоза двигателей.
Андрей Слепнев о внешнеторговых связях Беларуси: «У нас большие возможности на африканском рынке». Читайте здесь.