Игорь Петришенко высказался о санкционном давлении на Беларусь: «Мы градировали на три группы вопросы»

Новости Беларуси. От вопросов климата до поддержки электротранспорта и новые торговые ракурсы. В правительстве 20 сентября обсудили заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и Андрей Слепнев, профильный министр, курирующий в ЕАЭК внешнеторговый блок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было отмечено, наблюдается существенный рост торговли как внутри союза, так и с третьими странами. Эти цифры превышают 30 %. Уже сегодня взят курс на новые направления. В частности, реализуется проект «Евразийский агроэкспресс». Он поставит продовольствие с рынка ЕАЭС в Китай и Узбекистан.