Новости по тегу #Анастасия Воробьева

«Действующими правилами предусмотрено, что в квартире разрешено содержать не более двух животных».
Почти 40 % стекла, пластика, металла, пищевого и крупногабаритного мусора в нашей стране используются повторно. Только за последние 12 лет этот показатель возрос почти в 4 раза.
Состояние автомобильных дорог – наиважнейший вопрос для белорусов. Это подчеркнул Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам транспортной инфраструктуры.
ЖКХ предлагают горожанам внести собственные предложения по озеленению дворов.
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