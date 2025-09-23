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Новости по тегу #Анастасия Воробьева

Сколько домашних животных можно держать в квартире – объяснили специалисты
23 сентября 2025 07:43

Сколько домашних животных можно держать в квартире – объяснили специалисты

Беларусь лидирует среди стран ЕАЭС по росту уровня переработки коммунальных отходов
09 апреля 2025 08:11

Беларусь лидирует среди стран ЕАЭС по росту уровня переработки коммунальных отходов

Мраморная крошка или соль? Рассказываем, какой реагент эффективнее в условиях белорусской зимы
30 октября 2024 06:19

Мраморная крошка или соль? Рассказываем, какой реагент эффективнее в условиях белорусской зимы

ЖКХ начинают осенние посадки деревьев и кустарников во дворах
04 октября 2024 20:13

ЖКХ начинают осенние посадки деревьев и кустарников во дворах

«Ограничений по площади нет». Сколько животных может завести одна семья в квартире?
09 октября 2023 19:22

«Ограничений по площади нет». Сколько животных может завести одна семья в квартире?

Кто и как будет контролировать обращение с питомцами, если примут новый закон? Обсудили эксперты
09 октября 2023 19:13

Кто и как будет контролировать обращение с питомцами, если примут новый закон? Обсудили эксперты

«На сегодня уже не в ЖЭУ надо прийти, а в «Одно окно». Где можно зарегистрировать домашнее животное?
09 октября 2023 19:01

«На сегодня уже не в ЖЭУ надо прийти, а в «Одно окно». Где можно зарегистрировать домашнее животное?

Вторая жизнь отходов. Как белорусские предприятия развиваются в переработке мусора?
29 марта 2023 11:44

Вторая жизнь отходов. Как белорусские предприятия развиваются в переработке мусора?

Контейнер, сортировка, захоронение. Как перерабатывают мусор?
24 февраля 2023 16:21

Контейнер, сортировка, захоронение. Как перерабатывают мусор?

Медали из переработанного металла и парк на месте свалки. Что делают в разных странах для спасения экологии?
24 февраля 2023 16:11

Медали из переработанного металла и парк на месте свалки. Что делают в разных странах для спасения экологии?

Белорусы планируют использовать 90% отходов к 2035-му. Вот как в стране борются с мусором
24 февраля 2023 16:00

Белорусы планируют использовать 90% отходов к 2035-му. Вот как в стране борются с мусором

Всё есть в интернете. Вот как узнать, когда будет ремонт в вашем дворе
09 февраля 2023 15:24

Всё есть в интернете. Вот как узнать, когда будет ремонт в вашем дворе