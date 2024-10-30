Мраморная крошка или соль? Рассказываем, какой реагент эффективнее в условиях белорусской зимы

Состояние автомобильных дорог – наиважнейший вопрос для белорусов. Это подчеркнул Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам транспортной инфраструктуры. Протяженность улиц в Минске составляет около 1,5 тысячи километров, а площадь дорожного покрытия – 25 миллионов квадратных километров. То, в каком состоянии дороги, беспокоит автомобилистов на протяжении всего года, но в преддверии зим вопрос становится особенно актуальным. С тем, как налажена работа в настоящее время, в каком состоянии находятся дороги столицы, разобрались с гостями в ток-шок «Большой город» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Скандинавские страны и Япония используют мраморную крошку для посыпания улиц в зимний период. Может быть, и нам стоит перенять этот опыт?

Артем Ганчар, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Учитывая то, что у нас в стране есть свой производитель технической соли, «Беларуськалий», то нам технически, экономически выгоднее работать со своими материалами, чем завозить данную крошку. А также учитывая то, что в данных странах нет значительного перехода через 0 градусов в положительную либо отрицательную сторону, они мраморной крошкой создают на постоянной основе это сцепление, что у нас не получится, так как у нас переходы через 0. Бывает, очень оперативно необходимо избавиться от гололедицы либо прогнозируемой гололедицы. Соль в данном случае – наиболее быстрый и правильный материал. Юлия Алексеюк:

В экологическом плане как соли сказываются на окружающей среде? Может быть, у вас есть какие-то разработки и в ближайшие годы стоит ждать чего-то нового?

Егор Жуковский, заместитель декана факультета транспортных коммуникаций БНТУ:

Есть большое количество реагентов, которыми можно посыпать дороги. Однако так сложилась практика, что посыпают именно хлористым натрием, поскольку он наиболее эффективный. Именно использование хлористого натрия позволяет уменьшить расход соли, чтобы побороть скользкость, при этом снизить загрязнение окружающей среды и уменьшить коррозионное воздействие на автомобили. Можно использовать хлористый кальций для посыпки дорог, при этом мы будем использовать его меньше, но его коррозионная активность значительно выше. И наши автомобили, и обувь пострадают быстрее, чем если будем использовать хлористый натрий. Поэтому альтернативы, чем натрий-хлор, в наших условиях и не предвидятся. Юлия Алексеюк:

Во дворах все-таки гуляют дети, домашние животные. Используется ли во дворах при посыпке какие-то другие смеси, возможно, более лояльные?