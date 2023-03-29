Вторая жизнь отходов. Как белорусские предприятия развиваются в переработке мусора?

По итогам 2022 года в Беларуси используется 32 % коммунальных отходов. Для сравнения: всего 10 лет назад было около 10 %. Рост произошел из-за многих факторов: установки контейнеров для разных видов мусора, компостирования, увеличения количества перерабатывающих станций.

Артем Шкрыль, заместитель директора государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Рост произошел в первую очередь за счет внедрения такого принципа, как расширенная ответственность производителя. Его введи в Республике Беларусь в 2012 году. То есть у нас в стране производители стали фактически отвечать за весь жизненный цикл продукции. Жизненный цикл упаковки представляет собой круг: сперва ее производят на заводе, далее приобретает покупатель. После чего упаковка попадает в бак для специальных отходов, откуда ее перевозят на сортировочную станцию. После снова отправляется на завод для переработки и последующего использования.

Артем Шкрыль:

В Республике Беларусь функционирует более 90 предприятий по сортировке твердых коммунальных отходов. Их них семь заводов. Остальные – это небольшие сортировочные линии. Мощности позволяют сортировать порядка миллиона тонн. Этого, конечно же, недостаточно. В целом требует сортировки более 3 миллионов тонн отходов. То есть мы обеспечены только на треть. Благодаря реализации национальных стратегий мы планируем до 2035 года закрыть вопрос. Так, в Беларуси перерабатывают макулатуру, стекло, много видов пластика, шины, батарейки, жестяные банки из-под консервов и напитков.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В Минске планируется реконструировать существующий мусороперерабатывающий сортирующий завод в районе полигона «Тростенецкий». Это позволит увеличить мощность завода до 600 тысяч тонн переработки коммунальных отходов в год. Будут сортироваться все отходы, образующиеся в Минске. Стоит понимать, что не все отходы можно использовать повторно. Бывает, бумага или пластик загрязнены настолько, что не подходят для вторичной переработки. Чтобы не отправлять эти материалы на полигон, в Беларуси планируют использовать их в качестве альтернативного топлива.