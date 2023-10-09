«Ограничений по площади нет». Сколько животных может завести одна семья в квартире?
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вот тут нам пишут: сколько квадратных метров нужно для проживания одного кота или крупной собаки? Есть нормы какие-то?
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Таких норм нет. Есть ограничения по количеству.
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
А у нас есть, в отношении диких животных у нас установлены требования к условиям содержания.
Кирилл Казаков:
То есть на человека 20 квадратных метров есть, а на собаку нет?
Анастасия Воробьева:
Нет.
Татьяна Железнова:
Конкретные метражи, еще должны быть соблюдены, температурный режим, влажность и тому подобное.
Алена Сырова, СТВ:
То есть у вас, я так понимаю, во главе угла стоит комфорт животного, чтобы в конечном счете ему было хорошо, а у домашних питомцев стоит комфорт хозяина.
Кирилл Казаков:
Хорошо, а сколько можно котов заводить в квартире, предположим, 60 квадратных метров?
Анастасия Воробьева:
Ограничений по площади нет, есть нормы по количеству содержания на одну семью, проживающую в квартире, это не более двух животных (котов или собак). Если в квартире зарегистрировано несколько нанимателей, то на семью нанимателей, не более одного животного при условии согласия всех совершеннолетних, зарегистрированных в этой квартире.
Кирилл Казаков:
А второй вопрос: кого-нибудь штрафовали за нарушения? Сколько у нас таких прецедентов, что, например, у меня больше животных или незарегистрированное животное? Чтобы мы сказали, что вот кого-то оштрафовали, есть история.
Анастасия Воробьева:
Конечно, штрафовали. Эта работа проводится, и факты такие выявляются. И, как правило, сигнализируют соседи, потому что когда в квартире большое количество животных, зачастую невозможно соблюдать санитарные нормы, и это вызывает неудобство.
Кирилл Казаков:
Смотрите, это, прежде всего крайность, где много животных. А история, когда в одной семье один кот, как у меня, и меня пришли, оштрафовали, что я его на учет не поставил.
Анастасия Воробьева:
Бывают и такие случаи.
Кирилл Казаков:
Это мстительные соседи. Это как в ГАИ, машину не там припарковал, приехали, убрали, а потом говорят: нам соседи позвонили, а так стойте, нормально, тут все хорошо.
Алена Сырова:
Все-таки мне кажется, что разность подходов между дикими животными и животными, которые живут в качестве питомцев в квартирах. Важно, чтобы не доставляли дискомфорта соседям, людям. Что подразумевают под дискомфортом? Условно говоря, у нас есть ограничения, что позже 11 вечера мы не можем шуметь, греметь и громко топать, дабы никого не беспокоить и все спокойно спали, а что касается животных? Бывает же такое, что жалуются, что собака весь день дома одна и бесконечно лает, доставляет дискомфорт. Или кот может весь день сидеть один дома и орать. С такой проблемой могут обратиться в органы?
Михаил Жильцов, начальник отделения главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Конечно, могут. Хозяева могут быть подвергнуты административному взысканию за такие деяния, потому что, согласно правилам содержания домашних животных, хозяева должны обеспечить их содержание надлежащее, в том числе они не должны шуметь, когда это в принципе запрещено.
Алена Сырова:
А если в течение дня?
Михаил Жильцов:
Сложный вопрос, конечно. Это уже вопрос ответственности самого человека, как он организует содержание.
Кирилл Казаков:
Но, а есть у нас случаи, когда собака выла или еще что-то, какого-то административного наказания за то, что соседи сдали соседа?
Михаил Жильцов:
Есть. Но в запрещенное время это все происходит, а статистики по дневному времени я не изучал, но вполне могут быть такие случаи.
Алена Сырова:
Но теперь нельзя, согласно законопроекту, есть предложения подрезать голос или коготки – такого уже не сделаешь.
Читайте также:
«На сегодня уже не в ЖЭУ надо прийти, а в «Одно окно». Где можно зарегистрировать домашнее животное?
«До 45 тысяч евро доходили». Заказ на зубра – цена самой дорогой охоты в Беларуси
Зубры топчут урожай, медведи выходят к людям. Что произошло с научной точки зрения?