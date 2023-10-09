«Ограничений по площади нет». Сколько животных может завести одна семья в квартире?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Вот тут нам пишут: сколько квадратных метров нужно для проживания одного кота или крупной собаки? Есть нормы какие-то?

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Таких норм нет. Есть ограничения по количеству. Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

А у нас есть, в отношении диких животных у нас установлены требования к условиям содержания. Кирилл Казаков:

То есть на человека 20 квадратных метров есть, а на собаку нет? Анастасия Воробьева:

Нет.

Татьяна Железнова:

Конкретные метражи, еще должны быть соблюдены, температурный режим, влажность и тому подобное. Алена Сырова, СТВ:

То есть у вас, я так понимаю, во главе угла стоит комфорт животного, чтобы в конечном счете ему было хорошо, а у домашних питомцев стоит комфорт хозяина. Кирилл Казаков:

Хорошо, а сколько можно котов заводить в квартире, предположим, 60 квадратных метров? Анастасия Воробьева:

Ограничений по площади нет, есть нормы по количеству содержания на одну семью, проживающую в квартире, это не более двух животных (котов или собак). Если в квартире зарегистрировано несколько нанимателей, то на семью нанимателей, не более одного животного при условии согласия всех совершеннолетних, зарегистрированных в этой квартире. Кирилл Казаков:

А второй вопрос: кого-нибудь штрафовали за нарушения? Сколько у нас таких прецедентов, что, например, у меня больше животных или незарегистрированное животное? Чтобы мы сказали, что вот кого-то оштрафовали, есть история. Анастасия Воробьева:

Конечно, штрафовали. Эта работа проводится, и факты такие выявляются. И, как правило, сигнализируют соседи, потому что когда в квартире большое количество животных, зачастую невозможно соблюдать санитарные нормы, и это вызывает неудобство.

Кирилл Казаков:

Смотрите, это, прежде всего крайность, где много животных. А история, когда в одной семье один кот, как у меня, и меня пришли, оштрафовали, что я его на учет не поставил. Анастасия Воробьева:

Бывают и такие случаи. Кирилл Казаков:

Это мстительные соседи. Это как в ГАИ, машину не там припарковал, приехали, убрали, а потом говорят: нам соседи позвонили, а так стойте, нормально, тут все хорошо. Алена Сырова:

Все-таки мне кажется, что разность подходов между дикими животными и животными, которые живут в качестве питомцев в квартирах. Важно, чтобы не доставляли дискомфорта соседям, людям. Что подразумевают под дискомфортом? Условно говоря, у нас есть ограничения, что позже 11 вечера мы не можем шуметь, греметь и громко топать, дабы никого не беспокоить и все спокойно спали, а что касается животных? Бывает же такое, что жалуются, что собака весь день дома одна и бесконечно лает, доставляет дискомфорт. Или кот может весь день сидеть один дома и орать. С такой проблемой могут обратиться в органы?