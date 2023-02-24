Белорусы планируют использовать 90% отходов к 2035-му. Вот как в стране борются с мусором

Чистая, ухоженная Беларусь – бренд, известный далеко за пределами нашей страны. Не зря Минск вошел в топ-3 самых чистых городов мира по мнению туристов, пропустив вперед лишь Сингапур и Токио, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Но это не значит, что белорусы не мусорят. Ежегодно наши граждане выбрасывают более 4 миллионов тонн отходов – вес, сравнимый с пирамидой Хеопса. Мусорные горы в окрестностях городов растут, свалки трещат по швам. Сегодня в стране более 150 полигонов для хранения твердых коммунальных отходов.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «МГЖХ»:

Что касается Минска, у нас функционирует только один полигон для захоронения отходов, на который вывозится в среднем в год около 600 тысяч тонн отходов. Два полигона у нас законсервированы: один в 2017 году, другой в 2019-м. Нагрузка на существующий полигон значительно возросла, поэтому его планируется вывести из эксплуатации к 2024 году.

«Тростенецкий» – единственный работающий полигон для захоронения отходов в Минске. Сюда свозят мусор со всей столицы. Каждый день на минский полигон приезжает около 700 машин. Что-то сортируют и перерабатывают, что-то сразу хоронят в грунте. Гигантские свалки провоцируют смертоносные катаклизмы. Вот где настоящий ад на Земле – смотрите здесь.

Алексей Вододохов, начальник отдела экологии компании по обращению с отходами:

Полигон «Тростенецкий» фактически является флагманом в Республике Беларусь. Это как флагман по инновациям, потому что он один из первых, который предусматривает многоуровневую защиту как сточных вод, так и систему, позволяющую собрать газы, в том числе метан, для производства энергетики. Как бы ни старался человек обустроить мусорные свалки по всем канонам экологии, картина складывается не самая радужная. Мусор разлагается, а выделяющиеся при этом метан и прочие химикаты отравляют воздух и землю.

Артем Шкрыль, заместитель директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Не нужно забывать, что самый дешевый способ обращения с отходами в итоге – это их захоронение. Дешевле нет. Просто закопать – это самый неэкологичный способ. Поэтому во многих странах вводят повышенные экологические налоги за захоронение, специальные платы за захоронение. В настоящий момент у нас в стране твердые коммунальные отходы вообще не облагаются налогом на захоронение. И если мы хотим увеличить уровень использования отходов, этот вопрос надо будет решать.

Екатерина Нестюк, консультант управления регулирования обращения с отходами Минприроды:

Правительством утверждена национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, которой предусмотрено к 2025 году достичь 67 % использования отходов, к 2030 году эта цифра должна быть 79 %, а к 2035-му – 90 % использования ТКО.

Анастасия Воробьева:

Процент использования отходов значительно увеличился. Если сравнить с 2012 годом, то использовалось около 10 % отходов, по итогам 2022 года в среднем мы используем в Минске около 30 % отходов. При этом объем захоронения отходов, если сравнить 2022 год с 2021 годом, у нас уменьшился на 14 %. Екатерина Нестюк:

Мощности по захоронению отходов, конечно, не безграничны. В той же национальной стратегии, которая утверждена правительством, предусматривается создание современных крупных объектов, которые будут представлять собой не только объект по захоронению отходов, но и мощности по сортировке коммунальных отходов, по их использованию там, биологической обработке, может, где-то энергетическому использованию, по производству RDF-топлива.

За борьбу с мусором в Беларуси взялись в начале 2000-х. А в 2012-м в стране ввели принцип расширенной ответственности производителей. Он обязал изготовителей и импортеров отвечать за весь жизненный цикл своей продукции. Так, в стране с новой силой заработала система раздельного сбора мусора. Артем Шкрыль:

Тогда был принят 313-й указ. Определил два способа, как производитель и импортер могут это сделать: либо организовать собственную систему сбора тех отходов, которые образуются в результате использования товаров, которые ввезены или произведены, либо заключить договор с государственным учреждением операторов вторичных материальных ресурсов и заплатить им определенную плату. В зависимости от вида товаров и упаковки эта плата различна. Со своей стороны за счет тех денег, которые поступают на специальный счет оператора, мы финансируем развитие переработки, в том числе стимулируем сбор вторичных материальных ресурсов, выплачивая компенсацию. 15 млрд тонн отходов хранится на Земле. Шокирующие факты о мировой экологии – подробности.