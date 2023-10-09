Кто и как будет контролировать обращение с питомцами, если примут новый закон? Обсудили эксперты
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вне зависимости от того, будет принят этот законопроект или нет, важно, чтобы все работало. В теории все написано прекрасно: мы говорим о чипировании, ответственности, о том, что каждый гражданин должен будет ходить с пакетиком и быть готовым убрать за своим животным. Но к этому предстоит очень сильная подготовка. Для того, чтобы эти меры работали, нужно, чтобы, если кто-то не выполняет, понимал, что за этим следует наказание. Соответственно, увеличивается нагрузка на местные органы власти, правоохранительные органы. Готовы ли мы к тому, чтобы уделять этому внимание?
Кирилл Казаков, СТВ:
На местные власти это все ляжет. Так говорят, что теперь вы должны чуть ли не проходить по квартирам, считать котов с собаками. И чуть ли не вы должны контролировать, как они ходят в туалет.
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Сегодня эта работа уже проводится. Действуют правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь. В общем-то, местными органами власти организована работа по контролю за соблюдением этих правил. Планово проводятся рейдовые обследования специалистами коммунальных предприятий совместно с органами внутренних дел. Проводятся рейды на дворовых территориях по контролю за выгулом.
Кирилл Казаков:
Вы, скорее всего, если по рейдам идете, говоря милицейским языком, оперативные разработки.
Анастасия Воробьева:
В том числе.
Кирилл Казаков:
То есть вам сказали, что где-то там, в пятиэтажке, на четвертом этаже у бабушки такой-то живет 23 кота. Вы пришли, посмотрели, как они живут. А вот у меня, например, кот – привит, породистый. Но точно никто не знает из ЖЭСа, что он у нас живет. Ну, вот он живет и живет.
Анастасия Воробьева:
Значит, вы соблюдаете правила.
Кирилл Казаков:
Без вопросов. Но я, вроде как, с одной стороны закон не нарушаю. А с другой стороны – я что должен делать? Я несу какую-то за него ответственность?
Анастасия Воробьева:
Конечно.
Кирилл Казаков:
А какую?
Анастасия Воробьева:
Ответственность не допускать нарушения правил, жестоко не обращаться с животными, соблюдать…
Кирилл Казаков:
А сколько таких, как я, которых вы не знаете?
Анастасия Воробьева:
Много, всех не отследишь.
Алена Сырова:
Вот, и возникает вопрос. Точно так же, как за кадром коллеги чуть постарше, чем я, вспоминали, как белорусов к порядку приучали. Как приучали не переходить дорогу на красный свет, за что сейчас все улыбаются и говорят, что белорусы даже ночью не переходят так дорогу. Чуть ли не у каждого пешеходного перехода стоял сотрудник правоохранительных органов и контролировал, пока не выработалась привычка. Получается, что Михаил Владимирович и его коллеги должны будут ходить чуть ли не за каждым белорусом и дежурить возле каждой площадки, где выгуливают животных?
Кирилл Казаков:
Это профилактика называется, правильно?
Михаил Жильцов, начальник отделения главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:
Да, это называется профилактика. Надо понимать, что проектом закона еще не определен тот госорган, в чьей сфере контроля будет эта деятельность. Либо ЖКХ, либо МВД, пока еще не понятно. К закону, скорее всего, будет постановление Совета министров, которое разграничит все эти понятия.
Алена Сырова:
МВД же у нас как-то всегда…
Михаил Жильцов:
На передовой, согласен.
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