Кто и как будет контролировать обращение с питомцами, если примут новый закон? Обсудили эксперты

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ:

Вне зависимости от того, будет принят этот законопроект или нет, важно, чтобы все работало. В теории все написано прекрасно: мы говорим о чипировании, ответственности, о том, что каждый гражданин должен будет ходить с пакетиком и быть готовым убрать за своим животным. Но к этому предстоит очень сильная подготовка. Для того, чтобы эти меры работали, нужно, чтобы, если кто-то не выполняет, понимал, что за этим следует наказание. Соответственно, увеличивается нагрузка на местные органы власти, правоохранительные органы. Готовы ли мы к тому, чтобы уделять этому внимание?

Кирилл Казаков, СТВ:

На местные власти это все ляжет. Так говорят, что теперь вы должны чуть ли не проходить по квартирам, считать котов с собаками. И чуть ли не вы должны контролировать, как они ходят в туалет.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Сегодня эта работа уже проводится. Действуют правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь. В общем-то, местными органами власти организована работа по контролю за соблюдением этих правил. Планово проводятся рейдовые обследования специалистами коммунальных предприятий совместно с органами внутренних дел. Проводятся рейды на дворовых территориях по контролю за выгулом.

Кирилл Казаков:

Вы, скорее всего, если по рейдам идете, говоря милицейским языком, оперативные разработки.