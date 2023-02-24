Контейнер, сортировка, захоронение. Как перерабатывают мусор?

Сегодня контейнеры для раздельного сбора мусора стоят практически в каждом дворе. Отсюда отходы прямиком отправляются на сортировочный завод, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. То, что пригодно для повторного использования, передают на переработку. Более легкая упаковка поступает на ручную сортировку. Чем больше отсортировали изначально, тем меньше отправится на захоронение.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «МГЖХ»: Установлены антивандальные бункеры-накопители для сбора стекла, объем – более трех кубических метров. Они вывозятся отдельно и напрямую на стекольный завод. В тех контейнерах, которые установлены в жилой застройке для раздельного сбора пластика, бумаги и стекла, к сожалению, большой процент отходов, которые не подлежат использованию. Поэтому вывозятся на линии сортировки, досортировываются, и около 20 % мы можем использовать, отправляем на использование, 80 % захоранивается.

Многие заметили, что за спецконтейнерами приезжает одна машина. Проблема в том, что люди выбрасывают, к примеру, пластик в бак для стекла, и наоборот. Поэтому этот мусор на заводе так или иначе проходит обязательную сортировку.

Артем Шкрыль, заместитель директора ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

С 2021 года у нас в стране введен объект по использованию тетрапака. Если у вас образовался пакет от сока, выбросьте его в контейнер для макулатуры. Если образовалась металлическая банка, выбросьте ее в контейнер для пластика. Далее эти отходы пойдут на сортировку, где с помощью определенного оборудования они будут отобраны.

Сегодня в Беларуси работают около 80 заводов и линий по сортировке коммунальных отходов, их суммарная мощность составляет около миллиона тонн.

Артем Шкрыль:

За последние 10 лет уровень использования отходов в Республике Беларусь вырос более чем в 3 раза. Если в 2012 году мы использовали только 10 % наших твердых коммунальных отходов, то, по оперативной информации, по итогам 2022 года уровень использования отходов составил 32 %.