Кубок Президента. Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в седьмом четвертьфинальном матче

Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в седьмом четвертьфинальном матче первого раунда Кубка Президента. Минчане трижды владели преимуществом по ходу данной стадии, но каждый раз гродненский коллектив восстанавливал паритет и возвращал интригу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решающий поединок прошел в белорусской столице. Первая треть завершилась вничью. Второй период всецело остался за подопечными Сергея Стася, которые отличились трижды. В заключительной двадцатиминутке гости приложили немало усилий, чтобы отыграться. Но победителем из этой дуэли вышли хоккеисты «Юности», которые поставили уверенную точку – 6:2 и продолжают защиту титула.