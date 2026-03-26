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Кубок Президента. Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в седьмом четвертьфинальном матче

26 марта 2026 11:30
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Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в седьмом четвертьфинальном матче первого раунда Кубка Президента. Минчане трижды владели преимуществом по ходу данной стадии, но каждый раз гродненский коллектив восстанавливал паритет и возвращал интригу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Решающий поединок прошел в белорусской столице. Первая треть завершилась вничью. Второй период всецело остался за подопечными Сергея Стася, которые отличились трижды. В заключительной двадцатиминутке гости приложили немало усилий, чтобы отыграться. Но победителем из этой дуэли вышли хоккеисты «Юности», которые поставили уверенную точку – 6:2 и продолжают защиту титула.

Кубок Президента. Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» в седьмом четвертьфинальном матче-1

Сергей Стась, главный тренер ХК «Юность»:
Однозначно хороший матч, равная игра. Наверное, превзошли в командных действиях. 

26 марта определится последний полуфиналист Кубка Президента. Седьмой матч в серии проведут «Шахтер» и «Гомель».

# Хоккей # Хоккей Беларуси

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