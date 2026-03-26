«Если враги появятся». Лукашенко подарил Ким Чен Ыну стрелковое оружие

Президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер КНДР обменялись подарками. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ким Чен Ын подарил Лукашенко декоративную вазу с его изображением, саблю с богатой отделкой и памятную медаль.

В ответ Президент Беларуси презентовал Ким Чен Ыну стрелковое оружие, отметив, что оно может пригодиться «на всякий случай, если враги появятся». Среди других подарков были белорусские продукты, слуцкий пояс, а также сувениры для семьи северокорейского лидера.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»