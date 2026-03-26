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«Если враги появятся». Лукашенко подарил Ким Чен Ыну стрелковое оружие

26 марта 2026 13:00
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«Если враги появятся». Лукашенко подарил Ким Чен Ыну стрелковое оружие-0

Президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер КНДР обменялись подарками. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Ким Чен Ын подарил Лукашенко декоративную вазу с его изображением, саблю с богатой отделкой и памятную медаль.

В ответ Президент Беларуси презентовал Ким Чен Ыну стрелковое оружие, отметив, что оно может пригодиться «на всякий случай, если враги появятся». Среди других подарков были белорусские продукты, слуцкий пояс, а также сувениры для семьи северокорейского лидера.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

# Международная политика # Александр Лукашенко

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