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В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица»

26 марта 2026 11:13
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Главный город страны – теперь официально молодежная столица Беларуси. Почетный титул Минск сегодня, 26 марта, принял от Гомеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица»-2

«Молодежная столица» – главная площадка для реализации инициатив, инновационных проектов и мероприятий. Минск на протяжении года будет принимать образовательные и спортивные форумы, различные фестивали, акции и социальные инициативы. Уже сегодня в Доме молодежи собрались сотни креативных и талантливых ребят со всей страны.

В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица»-4

Дмитрий Протасов, учащийся Минской средней школы № 182 им. Владимира Карвата:
В Минске молодежи дают возможности быть креативными, попробовать реализовать свои силы, возможности. И, конечно же, этим интересуются. То есть одно дело, когда я могу мечтать, но этим никто не интересуется. И, естественно, как бы я долго не мечтал, реализовать это будет невозможно. Другое дело, когда мне дают все возможности. 

В Минске состоялось торжественное открытие республиканского проекта «Молодежная столица»-6

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Молодежь Минска – это активные, трудолюбивые, интересные молодые люди, которые действительно во многих направлениях и отраслях себя уже показали: и в учебе, и в работе. И очень важно, что сегодня здесь присутствует именно молодежь, которая – будущее нашей страны. Потому что, то, что они делают, уже сегодня показывает, что действительно достойны большого будущего молодые люди. И наша задача сейчас оказать им помощь в их развитии.

Проект «Молодежная столица» реализуется в Беларуси начиная с 2016-го. В нынешнем году его символом выбран Еж Минчонок. Встреч с забавным персонажем запланировано не мало, как и мероприятий, объединяющих нашу молодежь. 

# Владимир Кухарев # Молодежь Беларуси

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