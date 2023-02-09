Всё есть в интернете. Вот как узнать, когда будет ремонт в вашем дворе

В Минске более 1 тысячи 100 улиц, 1 тысячи 300 километров дорог и 120 мостов и путепроводов. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о качестве столичных магистралей и развязок. Екатерина Забенько, СТВ:

Кто во дворах следит за ямочностью, кто сообщает соответствующим службам, что необходимо провести ремонт дороги? Сколько подобных заявок поступает на 115.бел?

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В первую очередь за техническим состоянием проездов во дворах следят ЖКХ районов. Они по результатам осмотров формируют планы ремонта. Екатерина Забенько:

Кто быстрее реагирует: служба или жители? Анастасия Воробьева:

Жители подсказывают коммунальным службам, если они обнаружили где-то ямочность, конечно же, есть заявки на 115.бел с просьбой отремонтировать дворовые проезды. Но если говорить о количестве заявок, то в прошлом году они снизились на 2 %, а ЖКХ планово выполняет работы, формируя планы работ. Хотелось бы сказать, что в этом году на дворовых территориях запланировано отремонтировать около 360 тысяч квадратных метров дворовых проездов. Это на 62 % больше, чем отремонтировано в прошлом году. Екатерина Забенько:

То есть темпы растут существенно? Анастасия Воробьева:

Да, еще хотелось бы отметить, что в этом году будет сделан особый акцент на ремонт проездов, где выявлено повреждения покрытия более 60 %. Такие внутридворовые проезды будут ремонтироваться сплошным ремонтом с применением фрезерования. Около 200 тысяч квадратных метров будет отремонтировано в этом году.

Екатерина Забенько:

Где-то можно ознакомиться с тем списком первоочередных улиц, дворов, домов, где будет произведен такой ремонт? Анастасия Воробьева:

Да, эта информация размещена на сайтах ЖКХ районов и будет размещена на официальном Telegram-канале. Екатерина Забенько:

Это живая схема? Если что-то вдруг оперативно выявляется в процессе работы, кто-то позвонил, сами обнаружили, то можно ли эти планы корректировать? Анастасия Воробьева:

Конечно, планы могут быть скорректированы, в первую очередь оперативно устраняется критичная ямочность. Екатерина Забенько:

По сравнению с городскими улицами дорожное полотно во дворах разрушается быстрее или медленнее? Или это невозможно сравнить?

Анастасия Воробьева:

По моему мнению, медленнее, потому что во дворах не такая транспортная нагрузка, как на улично-дорожной сети, мы применяем более щадящие противогололедные реагенты. Это песчано-соляная смесь, содержание галитов – не более 50 %. Екатерина Забенько:

Что касается ремонтов во дворах, там сложность заключается в том, что больше припаркованных автомобилей, больше людей ходит по этим дорогам, которые нужно ремонтировать. Это действительно усложняет или вы уже к этому привыкли, специалисты научились с этим жить и работать? Анастасия Воробьева:

В этом есть сложность выполнения ремонтных работ, но мы взаимодействуем с населением, в первую очередь с автовладельцами. Заблаговременно информируем о планируемых работах и просим с пониманием отнестись и своевременно убрать транспортные средства там, где необходимо сделать ремонт дворового проезда. Екатерина Забенько:

Что касается сроков ремонта дорожного покрытия во дворах, они существуют? Есть какие-то ограничения?