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Всё есть в интернете. Вот как узнать, когда будет ремонт в вашем дворе

09 февраля 2023 15:24
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В Минске более 1 тысячи 100 улиц, 1 тысячи 300 километров дорог и 120 мостов и путепроводов. Под пристальным вниманием каждый сантиметр асфальта. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о качестве столичных магистралей и развязок.

Екатерина Забенько, СТВ:
Кто во дворах следит за ямочностью, кто сообщает соответствующим службам, что необходимо провести ремонт дороги? Сколько подобных заявок поступает на 115.бел?

Всё есть в интернете. Вот как узнать, когда будет ремонт в вашем дворе-1

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В первую очередь за техническим состоянием проездов во дворах следят ЖКХ районов. Они по результатам осмотров формируют планы ремонта.

Екатерина Забенько:
Кто быстрее реагирует: служба или жители?

Анастасия Воробьева:
Жители подсказывают коммунальным службам, если они обнаружили где-то ямочность, конечно же, есть заявки на 115.бел с просьбой отремонтировать дворовые проезды. Но если говорить о количестве заявок, то в прошлом году они снизились на 2 %, а ЖКХ планово выполняет работы, формируя планы работ. Хотелось бы сказать, что в этом году на дворовых территориях запланировано отремонтировать около 360 тысяч квадратных метров дворовых проездов. Это на 62 % больше, чем отремонтировано в прошлом году.

Екатерина Забенько:
То есть темпы растут существенно?

Анастасия Воробьева:
Да, еще хотелось бы отметить, что в этом году будет сделан особый акцент на ремонт проездов, где выявлено повреждения покрытия более 60 %. Такие внутридворовые проезды будут ремонтироваться сплошным ремонтом с применением фрезерования. Около 200 тысяч квадратных метров будет отремонтировано в этом году.

Всё есть в интернете. Вот как узнать, когда будет ремонт в вашем дворе-4

Екатерина Забенько:
Где-то можно ознакомиться с тем списком первоочередных улиц, дворов, домов, где будет произведен такой ремонт?

Анастасия Воробьева:
Да, эта информация размещена на сайтах ЖКХ районов и будет размещена на официальном Telegram-канале.

Екатерина Забенько:
Это живая схема? Если что-то вдруг оперативно выявляется в процессе работы, кто-то позвонил, сами обнаружили, то можно ли эти планы корректировать?

Анастасия Воробьева:
Конечно, планы могут быть скорректированы, в первую очередь оперативно устраняется критичная ямочность.

Екатерина Забенько:
По сравнению с городскими улицами дорожное полотно во дворах разрушается быстрее или медленнее? Или это невозможно сравнить?

Всё есть в интернете. Вот как узнать, когда будет ремонт в вашем дворе-7

Анастасия Воробьева:
По моему мнению, медленнее, потому что во дворах не такая транспортная нагрузка, как на улично-дорожной сети, мы применяем более щадящие противогололедные реагенты. Это песчано-соляная смесь, содержание галитов – не более 50 %.

Екатерина Забенько:
Что касается ремонтов во дворах, там сложность заключается в том, что больше припаркованных автомобилей, больше людей ходит по этим дорогам, которые нужно ремонтировать. Это действительно усложняет или вы уже к этому привыкли, специалисты научились с этим жить и работать?

Анастасия Воробьева:
В этом есть сложность выполнения ремонтных работ, но мы взаимодействуем с населением, в первую очередь с автовладельцами. Заблаговременно информируем о планируемых работах и просим с пониманием отнестись и своевременно убрать транспортные средства там, где необходимо сделать ремонт дворового проезда.

Екатерина Забенько:
Что касается сроков ремонта дорожного покрытия во дворах, они существуют? Есть какие-то ограничения?

Всё есть в интернете. Вот как узнать, когда будет ремонт в вашем дворе-10

Анастасия Воробьева:
Ограничений как таковых нет, работу можно выполнять в любой период года, поэтому планы сформированы, и в течение года ремонтные работы будут выполняться на дворовых территориях, в кротчайшие сроки будет устранена критичная ямочность.

Екатерина Забенько:
Зима выдалась снежной. У вас было очень много работы по уборке снега во дворах. Остались ли у вас силы на ямочный ремонт? Как такая погода повлияла на ямочность во дворах?

Анастасия Воробьева:
Перепады температуры повлияли на образование ямочности во дворах. Уже обследованы дворы и выявлены места с критической ямочностью. Что касается того, остались ли у нас силы, у нас ремонтные работы на дворовых территориях выполняются специализированными организациями. Это ремавтодоры районов, у них есть вся специальная техника и рабочая бригада для выполнения работ как у себя на территории, так и во дворах.

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# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Анастасия Воробьева # Фотофакт

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