«На сегодня уже не в ЖЭУ надо прийти, а в «Одно окно». Где можно зарегистрировать домашнее животное?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

А если на ваше ведомство в итоге упадет? Я хочу понять, как мы посчитаем всех. Чипирование дает возможность следить, где они находятся все?

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

У нас немножко другая ситуация. С 2007 года мы ведем учет диких животных, содержащихся в неволе. Все дикие животные, которые подпадают под действие конвенции СИТЕС, это международное соглашение, Красную книгу или те, на которых требуется разрешение на изъятие из дикой среды, подлежат обязательной регистрации. Кирилл Казаков:

У вас и опыт есть, видите. Татьяна Железнова:

Нет. Свыше 6 тысяч животных у нас сегодня зарегистрировано. Мы готовы делиться своим опытом, но дело в том, что мы отвечаем за диких животных. Есть домашние животные, есть дикие. Законопроект, который сейчас разрабатывается, для нас тоже важен с той точки зрения, что, помимо того, что там будут расписаны нормы, касающиеся правил содержания домашних животных, там также будет четко разграничена ответственность каждого госоргана. Кто за что отвечает. Потому что в обществе непонимание существует относительно того, в чьей компетенции находятся кошки и собаки. Кирилл Казаков:

Тут такая история, как в голливудском фильме – должна быть создана полиция для животных, что-то такое. Сначала их нужно сосчитать, правильно? Банально переписать, надо знать животных, которые живут, как минимум попородно. Во-вторых, понимать, кто их содержит, чтобы их профилактировать. Потому что, если это, условно говоря, социально опасные группы, как с детьми, ведь они и с детьми могут творить, что хотят, то и с животными. А в-третьих, кто будет наказывать?

Алена Сырова, СТВ:

Я сейчас знаете, о чем подумала, ведь это немножечко, да просит меня МВД, если участковый, которого знают все жители района, то он понимает, что это семья благополучная или неблагополучная, что там пятеро, там семеро, а здесь 25 котов живет. То есть, таким образом какая-то картина вырисовывается, и потенциально опасные очаги могут быть... Кирилл Казаков:

Анастасия Александровна, расскажите, как вы сейчас их считаете? Вот сейчас, если я завожу кота, то я сам должен прийти в ЖЭС с энтузиазмом и сказать: у меня кот, такая-то порода, столько-то лет.