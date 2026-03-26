Два техгиганта выплатят 6 млн долларов за вызывание зависимости от соцсетей

Беспрецедентный судебный случай в США. Впервые в мировой практике были наказаны технологические компании, владеющие популярными интернет-платформами. Верховный суд Лос-Анджелеса обязал их выплатить 20-летней девушке 6 миллионов долларов в качестве компенсации за психологический ущерб, причиненный ее зависимостью от социальных сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В иске она пожаловалась, что в течении нескольких лет проводила там все свое свободное время. Из-за чего теперь страдает от тревожности, депрессии и других расстройств. Нездоровая зависимость развилась у девушки благодаря специфическому дизайну популярных интернет-платформ, который вызывает привыкание. Суд стал на сторону девушки и признал, что корпорации проявили халатность при его разработке и не предупредили пользователей о возможных рисках. Это решение может стать прецедентом, который заставит технологические корпорации пересмотреть политику безопасности.

Джулианна Арнольд, мать истицы: Давайте перестанем винить родителей. Это вина технологических компаний. Теперь мы знаем, что они манипулировали нашими детьми ради прибыли, пока мы пытались защитить наши семьи.

Джули Селфо, основатель и исполнительный директор организации «Матери против медиазависимости»:

Алгоритмы соцсетей созданы для того, чтобы усиливать все самое привлекательное и заставлять детей постоянно листать ленту. И меня просто возмущает, что руководители этих компаний знали о вреде и не предприняли собственных шагов для повышения безопасности продукта. Я надеюсь, что этот вердикт присяжных наконец убедит их в необходимости это сделать.

Ответчики выразили несогласие с решением суда и заявили о намерении обжаловать его. За последний год запреты или жесткие ограничения на использование соцсетей детьми и подростками уже введены в таких странах как Австралия, Франция, Испания, Португалия и Малайзия. Аналогичные законопроекты обсуждаются или находятся в стадии рассмотрения парламентами Германии, Греции, Дании, Норвегии и Словении.