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Трамп обвинил Украину во вмешательстве в выборы США в 2024 году

26 марта 2026 12:33
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Трамп обвинил Украину во вмешательстве в выборы США в 2024 году-0

Лидер США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Украина якобы пыталась повлиять на выборы президента США в 2024 году, ссылаясь на публикацию о перехваченных сообщениях украинских чиновников о возможной поддержке компании Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

По этим данным, разведка зафиксировала переговоры ещё в 2022 году, но их не расследовали.

Трамп вновь выиграл выборы 5 ноября, став первым за долгое время президентом США, вернувшимся в Белый дом после перерыва. От демократов вместо Байдена баллотировалась Камала Харрис, но проиграла.

Фото: pixabay

# Международная политика

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