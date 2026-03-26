Трамп обвинил Украину во вмешательстве в выборы США в 2024 году

Лидер США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что Украина якобы пыталась повлиять на выборы президента США в 2024 году, ссылаясь на публикацию о перехваченных сообщениях украинских чиновников о возможной поддержке компании Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

По этим данным, разведка зафиксировала переговоры ещё в 2022 году, но их не расследовали.

Трамп вновь выиграл выборы 5 ноября, став первым за долгое время президентом США, вернувшимся в Белый дом после перерыва. От демократов вместо Байдена баллотировалась Камала Харрис, но проиграла.

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