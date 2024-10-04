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ЖКХ начинают осенние посадки деревьев и кустарников во дворах

04 октября 2024 20:13
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В Минске дан старт проекту «Зеленый двор вместе!». Жилищные организации начинают осеннюю посадку деревьев и кустарников. И предлагают горожанам внести собственные предложения по озеленению дворов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ЖКХ начинают осенние посадки деревьев и кустарников во дворах-2

Чтобы стать участником городского проекта, необходимо зарегистрироваться на сайте gorod.gov.by. Оставить заявку, выбрать локацию. А далее рабочий десант может приниматься за работу в любое время. Всем желающим предоставят инвентарь и посадочный материал.

ЖКХ начинают осенние посадки деревьев и кустарников во дворах-4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Жители могут предложить иные места для посадки и подать заявку на сайте «Зеленый двор вместе». Специалисты свяжутся с заявителем, обследуют территорию, на которой будет предложено выполнить посадки и, если там возможно воспроизвести данные работы, то работы будут организованы.

ЖКХ начинают осенние посадки деревьев и кустарников во дворах-6

А уже 5 октября минчан, которые любят делать свой город чище и краше, ждут на дворовых площадках. Стартует месяц благоустройства. ЖКХ каждого района подготовило не только метлы, грабли, но и интересные мероприятия после ударной работы. Например, в Первомайском ждут любителей питомцев, а в Советском спасатели развернут интерактивную площадку.

# ЖКХ # Анастасия Воробьева

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