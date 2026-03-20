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Новости по тегу #Анастасия Сулимская

Более 47 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Минске в 2026 году
20 марта 2026 05:49

Более 47 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Минске в 2026 году

Работа требует особой подготовки – как коммунальщики очищают крыши домов от снега и сосулек
06 февраля 2026 08:54

Работа требует особой подготовки – как коммунальщики очищают крыши домов от снега и сосулек

Благоустроили 910 участков за год – как преображают дворовые территории в Минске
05 декабря 2025 14:04

Благоустроили 910 участков за год – как преображают дворовые территории в Минске

В Минске для борьбы с погодными вызовами подготовлен парк уборочной техники в 115 единиц
24 ноября 2025 18:04

В Минске для борьбы с погодными вызовами подготовлен парк уборочной техники в 115 единиц

Почти 100 тыс. белорусов приняли участие в осеннем марафоне благоустройства
11 ноября 2025 07:15

Почти 100 тыс. белорусов приняли участие в осеннем марафоне благоустройства

В Минске почти 100 тысяч человек приняли участие в осеннем марафоне по благоустройству
10 ноября 2025 18:43

В Минске почти 100 тысяч человек приняли участие в осеннем марафоне по благоустройству

В Минске прошёл семинар «Диалог власти и общества через медиакоммуникации»
24 октября 2025 18:49

В Минске прошёл семинар «Диалог власти и общества через медиакоммуникации»

Минчане активно присоединяются к акции «Зелёный двор вместе!»
14 октября 2025 17:41

Минчане активно присоединяются к акции «Зелёный двор вместе!»

В Год благоустройства в Минске обновят 880 дворовых территорий
24 июля 2025 06:33

В Год благоустройства в Минске обновят 880 дворовых территорий

Как принять участие в программе «Зелёный двор вместе»? Рассказываем про регистрацию и где взять саженцы и инвентарь
18 апреля 2025 14:05

Как принять участие в программе «Зелёный двор вместе»? Рассказываем про регистрацию и где взять саженцы и инвентарь

В Год благоустройства в Минске планируют обновить свыше тысячи детских площадок
28 января 2025 17:39

В Год благоустройства в Минске планируют обновить свыше тысячи детских площадок

«Ёлки в щепки». В каких точках Минска организованы пункты сбора хвойных деревьев?
15 января 2025 10:58

«Ёлки в щепки». В каких точках Минска организованы пункты сбора хвойных деревьев?