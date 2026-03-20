Новости по тегу #Анастасия Сулимская

Одновременно в столице набирает обороты масштабный экологический проект «Зеленый двор вместе». Его основная идея – сделать процесс посадки деревьев и кустарников доступным для каждого и превратить благоустройство города в по-настоящему народное дело.
«Ежедневно специалистами организации ЖКХ проводится осмотр жилищного фонда на предмет опасного скопления снега и наледи на кровлях».
В Год благоустройства преображение дворовых территорий стало ключевым направлением для столичного ЖКХ. Итоги впечатляют.
С самого утра на улицах столицы задействовано свыше 80 единиц техники и более 1 500 рабочих.
Совместными усилиями порядок навели на площади более 3 000 гектаров.
Бок о бок с работниками коммунальных служб минчане трудились на придомовых территориях, в парках и скверах. Совместными усилиями порядок навели на площади более 3 тысяч гектаров.
Уже в третий раз он становится площадкой для обмена практическим опытом.
Начиная с 2019 года в рамках акции «Зеленый двор вместе!» высадили около 40 тыс. деревьев и свыше 250 тыс. кустарников.
Основное внимание – полной замене асфальтового покрытия, отремонтированы десятки тысяч квадратных метров проездов. Особую заботу проявляют о самых маленьких жителях: устанавливаются современные игровые комплексы.
Это крупнейший проект по озеленению Минска. За шесть лет в акции приняли участие более 3 000 человек.
Будет заменено почти 2,5 тысячи единиц детского игрового оборудования.
Перечень адресов размещен в закрепленных сообщениях в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально».
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