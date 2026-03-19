Косметолог рассказала рецепт маски для домашнего ухода за губами

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:

Весной мы часто сталкиваемся с неприятными ощущениями в области губ. Причинами сухости и потрескивания губ могут быть дефициты витаминов А, С и В. Неправильный питьевой режим, когда человек употребляет слишком мало воды и губы просто сохнут.

Уходовая косметика, которую можно приобрести в аптеке или магазине, должна содержать увлажняющие компоненты, такие как декспантенол, гиалуроновая кислота, сок алое, ромашка. Также в домашних условиях можно поухаживать за кожей губ, сделав домашнюю маску из того, что есть у любой хозяйки в холодильнике. Нам понадобится кофейный жмых, апельсин, мед и оливковое масло.