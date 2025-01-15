«Ёлки в щепки». В каких точках Минска организованы пункты сбора хвойных деревьев?

С 12 января Минское ЖКХ проводит акцию по утилизации новогодних елей «Елки в щепки». Куда потом отправляются подуставшие новогодние зеленые красавицы и в каких точках столицы организованы пункты сбора хвойных деревьев? Рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Сулимская. Александр Стасевич, ведущий:

До какого числа продлится акция?

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Наша акция «Елки в щепки» стала уже традиционной и проводится не первый год. Пик, когда наши жители избавляются от хвойных деревьев, – это вторая половина января. С учетом этого мы и разработали график. Следующий рейс будет 19 января. Юлия Самусенко, ведущая:

Что из себя представляют места, где можно оставить елочку? В каких районах Минска они находятся?