«Ёлки в щепки». В каких точках Минска организованы пункты сбора хвойных деревьев?
С 12 января Минское ЖКХ проводит акцию по утилизации новогодних елей «Елки в щепки». Куда потом отправляются подуставшие новогодние зеленые красавицы и в каких точках столицы организованы пункты сбора хвойных деревьев? Рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Сулимская.
Александр Стасевич, ведущий:
До какого числа продлится акция?
Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Наша акция «Елки в щепки» стала уже традиционной и проводится не первый год. Пик, когда наши жители избавляются от хвойных деревьев, – это вторая половина января. С учетом этого мы и разработали график. Следующий рейс будет 19 января.
Юлия Самусенко, ведущая:
Что из себя представляют места, где можно оставить елочку? В каких районах Минска они находятся?
Анастасия Сулимская:
Места для сбора хвойных деревьев – это определенные контейнерные площадки. Они имеются в каждом районе Минска и расположены так, чтобы жители могли оставить хвойные деревья либо у себя во дворе, либо в соседних дворах.
Принимаются для переработки все хвойные деревья – сосны, ели, пихты. Единственное правило – их ветви должны быть очищены от мишуры и новогодних украшений, а также не должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку.
График вывоза хвойных деревьев стандартный – мусоровозы курсируют с 6 утра до 8 вечера. Есть перечень адресов, который размещен в закрепленных сообщениях в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально».
Подробности в видео.