Прямой эфир

«Ёлки в щепки». В каких точках Минска организованы пункты сбора хвойных деревьев?

15 января 2025 10:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С 12 января Минское ЖКХ проводит акцию по утилизации новогодних елей «Елки в щепки». Куда потом отправляются подуставшие новогодние зеленые красавицы и в каких точках столицы организованы пункты сбора хвойных деревьев? Рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства Анастасия Сулимская.

Александр Стасевич, ведущий:
До какого числа продлится акция?

«Ёлки в щепки». В каких точках Минска организованы пункты сбора хвойных деревьев?-2

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Наша акция «Елки в щепки» стала уже традиционной и проводится не первый год. Пик, когда наши жители избавляются от хвойных деревьев, – это вторая половина января. С учетом этого мы и разработали график. Следующий рейс будет 19 января.

Юлия Самусенко, ведущая:
Что из себя представляют места, где можно оставить елочку? В каких районах Минска они находятся?

«Ёлки в щепки». В каких точках Минска организованы пункты сбора хвойных деревьев?-4

Анастасия Сулимская:
Места для сбора хвойных деревьев – это определенные контейнерные площадки. Они имеются в каждом районе Минска и расположены так, чтобы жители могли оставить хвойные деревья либо у себя во дворе, либо в соседних дворах.

Принимаются для переработки все хвойные деревья – сосны, ели, пихты. Единственное правило – их ветви должны быть очищены от мишуры и новогодних украшений, а также не должны быть упакованы в полиэтиленовую пленку.

График вывоза хвойных деревьев стандартный – мусоровозы курсируют с 6 утра до 8 вечера. Есть перечень адресов, который размещен в закрепленных сообщениях в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально».

Подробности в видео.

# ЖКХ # Новый год # Анастасия Сулимская # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу
15 января 2025 10:46

Лукашенко: каждый вложенный рубль должен давать максимальную отдачу

Лукашенко о реставрации Спасо-Преображенского храма: это существенный вклад в укрепление исторической памяти
15 января 2025 10:34

Лукашенко о реставрации Спасо-Преображенского храма: это существенный вклад в укрепление исторической памяти

«За 10 лет география поставок выросла у большинства предприятий в 3-4 раза». Почему все хотят именно белорусское?
15 января 2025 10:06

«За 10 лет география поставок выросла у большинства предприятий в 3-4 раза». Почему все хотят именно белорусское?