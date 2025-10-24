В Минске прошёл семинар «Диалог власти и общества через медиакоммуникации»

В историко-культурном комплексе «Лошицкий» собрались около 150 человек, чтобы обсудить насущные темы и выработать подходы для совместной работы. Среди спикеров – представители массмедиа и исполнительной власти. Темы обсуждали самые разные: от специфики работы пресс-служб до антифейк-контента. Особое внимание поиску новых, современных форматов для прямого диалога с обществом.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Я бы сказала, что это не просто какая-то лекция, а набор практических навыков, которые можно использовать в нашей повседневной деятельности. Развиваем свои социальные сети. Одной из таких является наш Telegram-канал. К нему привязан и чат-бот, благодаря которому жители к нам обращаются, получают конкретные ответы и решения своих проблем. Кроме того, у нас действуют Viber-чаты каждого района города Минска. Также у нас функционирует портал «Зеленый двор вместе». Благодаря этому каждый житель может внести свой вклад в озеленение своего двора.