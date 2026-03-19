Переговоры Лукашенко со спецпосланником США длились около трех часов

Переговоры Президента РБ Александра Лукашенко с американской делегацией в Минске длились более трех часов – с 11:00 до примерно 14:00, после чего глава делегации США Джон Коул пообщался с прессой. Об этом пишет ТАСС.

Перед встречей Лукашенко заявил, что стороны обсудят международные и региональные темы, включая конфликт на Украине, действия США в Иране и вопросы освобождения заключенных.

Американский спецпосланник с осени 2025 года регулярно посещает Минск. По итогам предыдущих переговоров США объявили о снятии санкций с белорусского калия и ранее – с «Белавиа». А власти приняли решения о помиловании: с конца ноября освобождены 156 человек, включая иностранных граждан.

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