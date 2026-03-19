Филиппо: Орбан поставил Зеленскому жесткий ультиматум

Французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил перед главой Украины Владимиром Зеленским жесткое условие: если поставки российской нефти не будут возобновлены, финансовой помощи не будет. Об этом пишет РИА Новости.

Он поддерживает позицию Будапешта и выступает против выделения средств Украине.

По его мнению, Орбан также блокирует план ЕС по оказанию помощи на сумму 90 млрд евро.

Конфликт усилился после того, как в конце января Киев приостановил транзит топлива по трубопроводу «Дружба», ссылаясь на повреждения. В ответ Венгрия в феврале прекратила поставки дизельного топлива и заблокировала европейский кредит до возобновления транзита.

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