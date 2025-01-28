В Год благоустройства в Минске планируют обновить свыше тысячи детских площадок

Это позволит значительно улучшить городскую инфраструктуру и условия для досуга юных минчан. Будет заменено почти 2,5 тысячи единиц детского игрового оборудования. Появится более 500 стилизованных комплексов. Их оформят в космическом или морском стиле, а также тематике ЖКХ и МЧС. Местные жители могут предложить свои идеи по оформлению площадок, отправив их через Telegram-канал ЖКХ.

В Год благоустройства в Минске модернизируют дворовые территории. Планируют обновить свыше тысячи детских площадок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Детское игровое оборудование появится в каждом районе Минска, но больше всего во Фрунзенском районе, самом большом районе города. Уже сформированы адресные списки, где появится новое детское игровое оборудование. С ними можно ознакомиться на сайтах КУП ЖКХ районов города Минска.

Будет реализовано и 13 гражданских инициатив. 10 % стоимости проекта оплачивают люди, а 90 – государство. Упор также сделают на детские площадки во дворах.