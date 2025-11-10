Создание уютной и комфортной городской среды. В Минске почти 100 тысяч человек приняли участие в осеннем марафоне по благоустройству, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это представители общественных объединений, трудовых коллективов, а также молодежь. Бок о бок с работниками коммунальных служб минчане трудились на придомовых территориях, в парках и скверах. Совместными усилиями порядок навели на площади более 3 тысяч гектаров. Особое внимание уделили озеленению. Во дворах города высадили почти 5 тысяч деревьев и около 22 тысяч кустарников.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Вывезли более 16,5 тысяч метров кубических мусора и опавшей листвы. Выполнили ремонт покрытия дворовых проездов площадью 7,5 тысяч метров квадратных. Устройство газонов площадью более 16 гектар. Также высадили 4 748 деревьев и более 21,5 тысячи кустарников.

Сделали акцент и на обновлении детских и спортивных площадок. Покрасили и отремонтировали оборудование. Заменили малые архитектурные формы.